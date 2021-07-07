قال مصدر "لدينا وقت للتوصل إلى قرار ويحدونا الأمل بأننا سنجتمع الأسبوع القادم وأن يتم إبرام اتفاق"، وقال مصدران آخران إن الكويت -وهي عضوة في منظمة أوبك- تعمل أيضا لتسوية الخلافات بين السعودية والإمارات

قالت 3 مصادر في "أوبك بلس" (+OPEC) لوكالة رويترز إن روسيا تقود مساعي لتسوية خلاف بين السعودية ودولة الإمارات من أجل المساعدة في إبرام اتفاق لزيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، فيما لم تحدد أوبك وحلفاؤها حتى الآن موعدا لاجتماعهم القادم.

وأضافت المصادر أن موسكو -التي تحث على زيادة في الإنتاج- تعمل الآن خلف الكواليس لجلب كل من الرياض وأبو ظبي إلى طاولة المفاوضات لإيجاد مسار إلى اتفاق.

ولروسيا علاقات سياسية واقتصادية قوية مع كل من السعودية والإمارات.

وقال أحد المصادر الثلاثة "لدينا وقت للتوصل إلى قرار، ويحدونا الأمل بأننا سنجتمع الأسبوع القادم، وأن يتم إبرام اتفاق".

وقال المصدران الآخران إن الكويت -وهي عضوة في منظمة أوبك- تعمل أيضا لتسوية الخلافات بين السعودية والإمارات.

وقال مصدران مختلفان في أوبك إنه لم يحدث تقدم في المفاوضات، ولم يتم اقتراح موعد جديد لاجتماع.

وقال أحدهما "لا يوجد تطور جديد في هذه المرحلة".

وكانت الخلافات بين السعودية (أكبر منتج في أوبك) والإمارات- التي عارضت تمديد قيود الإمداد الرامية إلى دعم الأسعار بعد انخفاض الطلب بفعل الجائحة- هي السبب الرئيسي وراء فشل المناقشات في اجتماع أوبك بلس الأخير، وفق تقرير لرويترز.

ارتفاع السعر ومخاوف من الانخفاض

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متعافية من انخفاض حاد في الجلسة السابقة عقب إلغاء محادثات بين منتجي أوبك بلس، مما رفع احتمالات أن يتحول كبار مصدري الخام في العالم إلى رفع الإنتاج لاقتناص حصص سوقية.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش ارتفع خام برنت 1% ليصل إلى 75.27 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن خسر أكثر من 3% أمس الثلاثاء، كما ارتفع الخام الأميركي 1.2% ليبلغ 74.25 دولارا للبرميل بعد أن تراجع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وأثار الإخفاق في المحادثات مخاوف من انهيار الاتفاقات الخاصة بتقييد الإنتاج، وإغراق السوق بالإمدادات، وبالتالي انخفاض الأسعار.

وقالت مجموعة أوراسيا في مذكرة إنه "على الرغم من المخاطر المتزايدة لانهيار أوبك بلس فإن القيادتين في الرياض وأبو ظبي ستحاولان على الأرجح تجنب مثل هذه النتيجة".

وصوتت أوبك يوم الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول، وتمديد التخفيضات المتبقية في الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، لكن المعارضة الإماراتية عرقلت الاتفاق.

من جانبه، قال بنك "غولدمان ساكس" إن فشل المناقشات ألقى بظلال من الضبابية على سياسة إنتاج أوبك، لكنه توقع أن يرتفع سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل في أوائل العام المقبل.

وكان الخبير النفطي الكويتي أحمد بدر الكوح قد توقع في وقت سابق أن تظل أسعار النفط فوق 70 دولارا خلال الفترة القليلة المقبلة، مع احتمالات لمزيد من الارتفاع في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين دول مجموعة "أوبك بلس".

وقال الكوح -في تصريحات للجزيرة نت في وقت سابق- إن أسعار الخام بحدود 70 دولارا تظل مرضية لمنتجي النفط من داخل المجموعة وخارجها، لكنها بالمقابل تعتبر عالية ومكلفة للدول المستهلكة.

ورأى أن من شأن الاتفاق على ضخ 400 ألف برميل إضافية من جانب أعضاء مجموعة "أوبك بلس" أن يهدئ الأسواق ويبعث رسائل طمأنة للمستهلكين.