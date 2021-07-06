إدارة بايدن تحث على حل توفيقي في محادثات أوبك بلس

قال متحدث باسم البيت الأبيض الأميركي، أمس الاثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تحث على "حل توفيقي" في محادثات أوبك بلس المتعثرة بشأن إنتاج النفط.

وألغى وزراء أوبك بلس تلك المحادثات أمس بعد أن رفضت الإمارات تمديدا مقترحا لمدة 8 أشهر لقيود الإنتاج.

هذا وقد أشارت 4 مصادر بأوبك بلس -لرويترز- إلى أنه لم يحدث تقدم نحو اتفاق.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "الولايات المتحدة تراقب عن كثب مفاوضات أوبك بلس وتأثيرها على التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19".

وأضاف "لسنا طرفا في هذه المحادثات، لكن مسؤولي الإدارة منخرطون مع العواصم المعنية للحث على حل توفيقي يسمح بالمضي قدما في زيادات إنتاجية مقترحة".

وقد ساعدت زيادة في أسعار النفط، التي صعدت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2018، في إذكاء مخاوف التضخم.

وجعل الرئيس الأميركي التعافي من الركود -الذي أثارته جائحة فيروس كورونا- أولوية رئيسية لإدارته.

وقال معاونون لبايدن إن هناك حاجة لاستقرار أوضاع سوق النفط لتغذية التعافي والوفاء بهدف الإدارة لجعل أسعار الطاقة في مقدور المستهلكين.

وقد أغلق خام برنت القياسي العالمي فوق 77 دولارا للبرميل أمس، مرتفعا 1.2%.