تشير الدراسات إلى أن العيش بالقرب من بعض المؤسسات والمرافق يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة الممتلكات.

يعتبر منزلك أحد أهم مشترياتك، ومن المنطقي جدا أن ترغب في حماية استثمارك، وعند اتخاذ قرار بالبيع يجب أن تحرص على بعض الأمور التي ستضمن لك الحصول على صفقة مميزة.

وفي هذا التقرير -الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (Readers Digest) في نسختها الأسترالية- عدّدت الكاتبة أماندا بريشاك 10 أشياء مفاجئة تقلل من قيمة ممتلكاتك وخاصة منزلك بدرجة أولى.

سوء الجيرة

إذا كان لديك جار يكدّس القمامة أمام منزله أو يربي كلابا لا تنفكّ عن النباح المزعج، أو كان جيرانك مولعين بإقامة الحفلات الصاخبة، أو كنت تجاور أشخاصا لهم سوابق جنائية أو تورطوا في جرائم خطيرة جنسية أو غيرها، فاعلم أنّ هذه العوامل ستؤثر على قيمة عقارك.

الطلاء الخارجي الباهت أو المتشقق أو المقشر من شأنه أن يؤثر سلبا على قيمة عقارك (بيكسلز)

طلاء خارجي رديء

إن المظهر الخارجي لمنزلك هو ما يترك الانطباع الأول في أذهان الناس عند رؤيته. وهذا يعني أن الطلاء الخارجي الباهت أو المتشقق أو المقشر من شأنه أن يؤثر سلبا على قيمة عقارك. كما ينصح بعدم اعتماد لون طلاء غريب؛ فالمشترون يفضلون الألوان المحايدة مثل الرمادي والأبيض والبيج. اختر ألوانك بعناية وأعد طلاء الجدران من الخارج عندما تشعر أن لونها ومظهرها أصبحا غير مناسبين.

عدم صيانة المنزل كما يجب

هل تركت بعض الإصلاحات الأساسية تتراكم دون أن تقوم بأي منها، مثل عدم إصلاح السقف الذي يسرب الماء أو واجهة المنزل المتضررة أو المزاريب المكسورة؟ إذا كان الأمر كذلك فمن الأفضل معالجة هذه المشاكل في أسرع وقت ممكن. إن تأجيل القيام بهذه الإصلاحات لن يؤدي إلا إلى تبديد قيمة منزلك، ناهيك عن أنّ تكلفة إصلاح هذه المشاكل غالبا ما ترتفع كلما طال الوقت.

تأجيل القيام بالإصلاحات لن يؤدي إلا إلى تبديد قيمة منزلك (بيكسلز)

حبس الرهون العقارية بالقرب من منزلك

يؤثر حبس الرهن العقاري حولك على قيمة منزلك، وذلك لأن المثمنين ينظرون إلى أسعار البيع المشابهة في منطقتك عند تقدير قيمة منزلك. علاوة على ذلك، قد تظل هذه المنازل مغلقة دون أية صيانة لفترة طويلة. وهذا أيضا يؤثر سلبا على قيمة الممتلكات الخاصة بك.

القرب من بعض المرافق والشركات

تشير الدراسات إلى أن العيش بالقرب من بعض المؤسسات والمرافق يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة الممتلكات، إذ يرتبط التواجد بالقرب من بعض المنشآت بالتقليل من قيمة العقار بنسب متفاوتة، حيث تقلل مدرسة سيئة السمعة قيمته بنسبة 22.2%، ونادٍ سيئ السمعة 14.7%، ومأوى للمشردين 12.7%، ومقبرة 12.3%، ودار الجنائز 6.5%، ومحطة توليد الكهرباء 5.3%، وميدان تدرب على إطلاق النار 3.7%، ومستشفى 3.2%.

تشير الدراسات إلى أن العيش بالقرب من بعض المؤسسات والمرافق يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة الممتلكات (بيكسلز)

حديقة غير جميلة

إذا كانت حديقتك في حالة سيئة أو مليئة بالقاذورات فتوقع أن يؤثر ذلك سلبا على قيمة عقارك. كما أن التواجد في أمكنة تشترط تصاميم مخصوصة للحدائق أو لواجهات المنازل يعتبر عاملا قد يؤثر سلبا على قيمة عقارك؛ لأن العديد من مالكي المنازل لا يريدون إهدار المال في مصاريف الصيانة الإضافية.

لافتة العنوان

قد يبدو الأمر جنونيا، لكن لافتة العنوان قد تزيد من قيمة الممتلكات الخاصة بك بنسبة تصل إلى 36%. وتظهر الأبحاث أن لافتات عناوين العقارات التي تتضمن اسم شارع أو ساحة أو طريق رئيسي تكون الأغلى "تكلفة"، في حين أن لافتات العناوين التي تتضمن اسم نهج أو ممر ضيق أو حي، تجعل قيمة العقار منخفضة.

إضفاء لمسة شخصية مبالغ فيها على منزلك

عندما يقوم المشتري بجولة في منزل معروض للبيع، فإنه يلاحظ سريعا جميع التغييرات التي سيحتاج إلى القيام بها مثل إزالة ورق الحائط والطلاء الغريب واستبدال بعض التفاصيل غير التقليدية. إذا كنت تريد إضفاء لمسة خاصة على منزلك، حاول التأكد من أنه يمكن إزالة الأشياء التي أضفتها بسهولة عندما يحين وقت البيع أو فقط تجنب المشاريع التي من شأنها خفض قيمة منزلك.

إذا كانت حديقتك في حالة سيئة أو مليئة بالقاذورات فتوقع أن يؤثر ذلك سلبا على قيمة عقارك (بيكسلز)

استغلال مساحة المرآب

إن تحويل المرآب الخاص بك إلى صالة ألعاب رياضية أو غرفة ألعاب أو مكتب منزلي أو أي شيء آخر على حساب المكان المخصص لركن السيارات؛ طريقة مؤكدة لخفض قيمة عقارك. فالغالبية العظمى من المشترين يريدون مساحة أوسع لسياراتهم ومعداتهم. وإذا كنت ترغب في استخدام المرآب الخاص بك لأي غرض آخر، فافعل ذلك بطريقة تجعل من السهل إعادته إلى وضعه العادي.

وجود الكثير من السجاد على الأرضية

يميل السجاد إلى التلف بسهولة، وقد يكون من الصعب تنظيفه ناهيك عن أنه من السهل أن تعلق به بعض الروائح، وبعض ألوانه تكون منفرة للمشترين. لذلك، أفضل خيار هو اعتماد أرضيات من الخشب الصلب أو تغليف الأرضية. وقد كشفت إحدى الدراسات أن 54% من مشتري المنازل على استعداد لدفع المزيد مقابل أرضيات الخشب الصلبة.