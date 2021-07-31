تخلف أكثر من 10 ملايين شخص عن دفع بدلات إيجارهم، كما يعتبر حوالى 3.6 ملايين مستأجر مهددين بالطرد من منازلهم في مهلة شهرين.

تواجه ملايين العائلات الأميركية خطر طردها من منازلها اعتبارا من اليوم السبت لعدم تمكنها من دفع بدلات الإيجار منذ عدة أشهر بسبب الجائحة، وذلك مع انتهاء مهلة تعليق عمليات الطرد التي كانت تحميها.

وفشل النواب -أمس الجمعة- في التوصل إلى اتفاق لمنح مهلة إضافية للمستأجرين الذين يواجهون ضائقة مالية، رغم الظروف الداهمة ولا سيما مع تفشي المتحورة دلتا التي تعد سببًا في ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 مجددا.

واقترحت لجنة برلمانية تمديد المهلة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول القادم، لكن هذا العرض لم يحصل على دعم كاف بما في ذلك صفوف الديمقراطيين، فطرح عندها تمديد مهلة السماح حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

جدل سياسي

وقالت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان -مساء أمس الجمعة- "للأسف، لم يدعم أي جمهوري هذا الإجراء.. من المخيب للأمل للغاية أن يرفض الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ العمل معنا على هذه المسألة".

وذكر مصدر في الكونغرس -لوكالة فرانس برس- أن الاقتراح ليس موضع إجماع في صفوف الديمقراطيين أنفسهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار -في وقت سابق الجمعة- خلال المؤتمر الصحافي اليومي "إنها مسألة تتعلق بالصحة العامة".

وبدأ أعضاء مجلس النواب عطلتهم التي تستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، على أن يليهم أعضاء مجلس الشيوخ بعد أسبوع، مما يبدد الأمل في التوصل إلى اتفاق سريعا.

اللحظة الأخيرة

وتخلف أكثر من 10 ملايين شخص عن دفع بدلات إيجارهم، بحسب تقديرات "مركز أولويات الميزانية والسياسة"، وهو معهد أبحاث مستقل.

كما يعتبر نحو 3.6 ملايين مستأجر مهددين بالطرد من منازلهم في مهلة شهرين، وفق دراسة لمكتب الإحصاءات أجريت في مطلع يوليو/تموز الجاري على 51 مليون مستأجر.

وطلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس -أول أمس الخميس- تمديد مهلة التعليق، لكن خطوته تواجه انتقادات إذ يأخذ عليه كثيرون انتظاره حتى اللحظة الأخيرة للتحرك.

وقال باتريك ماكهنري، نائب الرئيس الجمهوري للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، "3 أيام تفصلنا عن انتهاء المهلة غير الدستورية التي أعلنها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها لتعليق عمليات الطرد، وما الحل بحسب الرئيس بايدن؟ إلقاء اللوم على المحكمة ودعوة الكونغرس إلى معالجة المسألة!"

وشدد على أن الأعضاء الجمهوريين في اللجنة وضعوا نصا يتيح تمديد المهلة، لكنهم لم يتلقوا أي رد.

عرقلة المساعدة المالية

ووجه كل من مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وكالة الصحة العامة الرئيسية في الولايات المتحدة، بتبني هذا التعليق لعمليات طرد المستأجرين في سبتمبر/أيلول 2020، وتم تمديده عدة مرات.

وأوضح المركز على موقعه الإلكتروني "إبقاء الناس في منازلهم وخارج الأماكن المكتظة أو التجمعات هو مرحلة أساسية للمساعدة على وقف تفشي كوفيد-19".

غير أن المحكمة العليا رأت في يونيو/حزيران الماضي أن قرار التمديد يجب أن يصدر عن الكونغرس، وليس عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وجاءت هذه المهلة عقب مهلة سابقة أقرتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس/آذار 2020 لمنع طرد ملايين الأشخاص الذي خسروا وظائفهم بسبب الوباء، لكن المركز لفت إلى أن المهلة السابقة "لم تكن تطال جميع المستأجرين".

ولزيادة الوضع تعقيدا، يسجل تأخير في وصول المبالغ التي وعدت بها الحكومة الفدرالية لمساعدة المستأجرين على دفع إيجاراتهم، إلى حساباتهم المصرفية.

فالأموال تدفع إلى الولايات والجمعيات المحلية المكلفة بدورها بتوزيع المساعدات على الأسر. إلا أن ذلك يتطلب إقامة أنظمة متطورة لتلقي الطلبات والتثبت من أوضاع الأفراد ودفع الأموال وغيرها.

وبالتالي، لم يصل سوى 3 مليارات دولار إلى الأسر من أصل 46 مليار دولار أقرتها الحكومة، من بينها 25 مليار دولار صرفت في مطلع فبراير/شباط الماضي.