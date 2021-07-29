الانقطاع عن الدراسة وعدم الحصول على شهادة جامعية لا يعني أن تتوقف طموحاتك في تحقيق النجاح.

كلنا نحلم بالتألق وتحقيق النجاح في حياتنا المهنية، لكن بعض الأفكار قد تعيقنا عن المضي قدما للوصول إلى ذلك النجاح، مثل العمر والحساب المصرفي، والمستوى التعليمي.

وفي تقرير نشره موقع "لورنينغ مايند" (Learning-Mind) الأميركي، تستعرض الكاتبة فاليري سولاي بعض الأفكار الخاطئة التي يجب أن نتحرر منها لتحقيق النجاح المأمول.

العمر المناسب

هل تعتقد أنك ما تزال صغيرا لتشق طريقك نحو النجاح؟ هل ترى أنه من السابق لأوانه إطلاق مشروع تجاري؟ حسنا، عليك إعادة التفكير مرة أخرى في هذا الأمر والتخلي عن فكرة العمر المناسب. إذا كانت لديك فكرة رائعة وتمتلك الإمكانيات لتطويرها، فإن العمر غير مهم. كان مارك زوكربيرغ يبلغ من العمر 20 عاما فقط عندما أطلق منصة فيسبوك، والتي سرعان ما أصبحت من أهم الشركات في العالم.

تخطي مرحلة الشباب

إذا كنت تبلغ من العمر 40 أو 50 عاما ولم تحقق النجاح الذي تطمح إليه، ربما قد تشعر بالإحباط وتسيطر عليك فكرة أن الأوان قد فات من أجل تغيير حياتك نحو الأفضل. هذه الفكرة خاطئة تماما، إذ قام فريق من الباحثين بدراسة مدى ارتباط العمر بالتأثير الذي يمكن أن يحدثه العلماء في عدة اختصاصات، وأظهرت النتائج أن النجاح يعتمد على الإنتاجية وليس على العمر. ولا يقتصر الأمر على الاختصاصات العلمية، بل يشمل كل المجالات. فعلى سبيل المثال، دخلت مصممة الأزياء الأميركية فيرا وانغ عالم تصميم الأزياء في سن الـ40، وأسست "أريانا هافينغتون" مدوّنة "هافينغتون بوست" في سن الـ55 عاما. فكّر فقط في نوع النجاح الذي تريد بلوغه، واحرص على تعلم مهارات جديدة، ثم ابدأ بالعمل على تحقيق طموحاتك.

من المهم اكتساب الحد الأدنى من مهارات الكتابة للنجاح في تحقيق طموحاتك (مواقع التواصل)

مهارات الكتابة

إذا كنت ترغب في امتلاك مشروع تجاري ناجح، سيكون عليك الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي والمدونات والمواقع المتخصصة، بالإضافة إلى كتابة رسائل البريد الإلكتروني والتقارير. لهذا السبب، من المهم اكتساب الحد الأدنى من مهارات الكتابة للنجاح في تحقيق طموحاتك.

المال

هل تعلم أن لاري بيغ وسيرغي برين لم يُطلقا شركة "غوغل" (Google) بأموالهما الخاصة؟ لقد جمعا مليون دولار من المستثمرين والأصدقاء والعائلة، وبالنظر إلى النجاح الهائل الذي حققته "غوغل" على مدى السنوات الماضية، لا يُصنّف المشروع باعتباره مجرد نجاح، وإنما هو إنجاز عظيم. وينطبق الأمر على الكثير من الشركات العملاقة التي أسسها أشخاص عاديون بإمكانيات مالية متواضعة، لكنهم كانوا يملكون الموهبة والطموح، وهي أهم عوامل النجاح.

التعليم

بحسب الكاتبة فاليري سولاي، فإن الانقطاع عن الدراسة وعدم الحصول على شهادة جامعية لا يعني توقف طموحاتك في تحقيق النجاح.

في الحقيقة، ليس بمقدور جميع الناس تحمل تكاليف الدراسة الجامعية، ولكن يمكنك تحقيق نجاح باهر في عدد من الوظائف دون مؤهل عالٍ.

باستطاعتك دائما تعلم أشياء مفيدة دون استثمار مبالغ مالية ضخمة، وهناك العديد من المواقع على الإنترنت التي تقدم دورات مجانية حول أي موضوع يخطر ببالك.

ترك ستيف جوبز الدراسة وكان مؤمنا بأنه سينجح يوما ما، وبالفعل حقق نجاحا مهنيا باهرا (رويترز)

ويعد ستيف جوبز -مؤسس شركة "آبل" (Apple) أنجح مثال على ذلك، فهو ترك الجامعة قبل أن ينهي دراسته، حتى يتمكن من الالتحاق بمجالات أكثر إثارة للاهتمام. لقد شعر أن الجامعة لم تساعده على ما يخطط له في حياته المهنية، لذلك ترك الدراسة وكان مؤمنا بأنه سينجح يوما ما، وبالفعل حقق نجاحا مهنيا باهرا.