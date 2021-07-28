ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجع مخزونات الخام والمنتجات الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما عزز التكهنات بأن الطلب سيتجاوز نمو المعروض حتى في ظل تنامي إصابات كوفيد-19.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 38 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 74.86 دولارا للبرميل، بعد أن فقدت سنتين أمس الثلاثاء في أول انخفاض لها خلال 6 أيام.

وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.6%، مسجلة 72.07 دولارا للبرميل، بعد هبوطها 0.4% أمس.

وقالت مارغريت يانج المحللة لدى "ديلي إف إكس" (DailyFX) في سنغافورة "أسعار النفط تركب موجة تراجع الدولار الأميركي وانخفاض مخزونات الخام وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي".

لكن زخم الصعود يبدو ضعيفا، وسط المخاوف المتعلقة بالفيروس وإغلاقات في أنحاء من العالم.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 4.7 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 23 يوليو/تموز، وفقا لمصدرين بالسوق طلبا عدم كشف هويتهما.

في المقابل، توقع المحللون تراجع مخزون الخام 2.9 مليون برميل إثر زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي كانت الأولى منذ مايو/أيار الماضي.

وتماسك كلا خامي القياس حتى بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات من السفر إلى إسبانيا والبرتغال بسبب تنامي إصابات "كوفيد-19".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن قيود السفر الأوسع نطاقا لن ترفع بسبب السلالة "دلتا" السريعة الانتشار وزيادة الإصابات المحلية.

وفي مؤشر إيجابي للطلب على الوقود سجلت بريطانيا أول أمس الاثنين أدنى إجمالي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا منذ الرابع من يوليو/تموز الجاري، مما يشير إلى أن تنامي الإصابات في الآونة الأخيرة قد تجاوز ذروته.

وهبطت أسعار النفط أول أمس قرابة دولار واحد، إذ بددت المخاوف بشأن الطلب الناجمة عن انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا وكذلك الفيضانات في الصين أثر التوقعات بشح الإمدادات خلال بقية العام.