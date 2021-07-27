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بالتعاون مع شركة كندية.. مصر توقع 4 عقود للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية

الشركة الكندية ستبحث عن الذهب في 19 قطاعا بالصحراء الشرقية في مصر (رويترز)
الشركة الكندية ستبحث عن الذهب في 19 قطاعا بالصحراء الشرقية في مصر (رويترز)
27/7/2021-|آخر تحديث: 27/7/202104:46 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة البترول المصرية -اليوم الثلاثاء- إن هيئة الثروة المعدنية وقّعت 4 عقود للبحث عن الذهب مع "شركة باريك غولد" (barrick gold corporation) الكندية، ثاني أكبر شركة للتنقيب عن الذهب في العالم.

وأضافت الوزارة -في بيان- أن هذا أول استثمار للشركة في مصر، وأنها ستبحث عن الذهب في 19 قطاعا بالصحراء الشرقية بإجمالي استثمارات 8.8 ملايين دولار.

وتعتبر "باريك غولد" من بين 11 شركة عالمية ومصرية فازت بعطاء للبحث عن الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وشمل ذلك العطاء 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلومتر مربع.

وبحسب البيان، وقّع العقود الجيولوجي رئيس هيئة الثروة المعدنية خالد الششتاوي مع جويل هوليداي نائب رئيس باريك غولد للاستكشاف، عبر "الفيديو كونفرانس".

وأكد وزير البترول المصري طارق الملا أن "الإصلاحات التي قامت بها الوزارة في قطاع التعدين نجحت في تعظيم الاستثمارات المصرية والأجنبية في البحث عن الذهب بمصر، وفي التعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع؛ سعيا للاستغلال الأمثل للفرص الواعدة للبحث عن الذهب والخامات التعدينية المختلفة".

ومن جانبه، أكد نائب رئيس شركة باريك غولد للاستكشاف أنها تسعى لبناء شراكة قوية وطويلة الأمد مع مصر، مشيدا بالتطور الكبير الذي شهده قطاع التعدين لديها.

يذكر أن شركة باريك غولد قد تأسست عام 1978، ويقع مقرها في تورنتو بكندا، وتقوم بعمليات تعدينية في عدد من دول العالم، مثل كندا وأستراليا والأرجنتين وزامبيا وغيرها.

المصدر : رويترز

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