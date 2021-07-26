البث الحي
اقتصاد|تونس

صندوق النقد الدولي يعبر عن استعداده لدعم تونس في التغلب على ضغوط "غير عادية"

صندوق النقد الدولي مستعد لمساعدة تونس على إعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام (رويترز)
صندوق النقد الدولي مستعد لمساعدة تونس على إعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام (رويترز)
26/7/2021

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحقيق تعاف "غني بالوظائف" وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام.

وأضاف المتحدث ردا على أسئلة من رويترز "نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس.. لا تزال تونس تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل".

وتواجه الديمقراطية الغضة في تونس أسوأ أزمة لها في 10 سنوات بعد أن أطاح رئيس البلاد قيس سعيد بالحكومة وجمّد البرلمان، في خطوة اعتبرتها الأحزاب الرئيسية انقلابا.

وتسعى تونس للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات بقيمة 4 مليارات دولار للمساعدة في استقرار وضع ميزان المدفوعات، بعد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

إليك هذه المشاريع المبتكرة في زمن الذكاء الاصطناعي

في زمن الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، أصبح من السهل تصميم وابتكار خيارات كثيرة ترضي العملاء وتجعل حياتهم أكثر سهولة (غيتي)

وسط مخاوف من ترخيص مصارف متهمة بغسيل أموال.. لماذا يتجه أكراد العراق لتأسيس بنك مركزي؟

القروض والالتزامات المالية المتراكمة على إقليم كردستان العراق تصل إلى نحو 30 مليار دولار (الجزيرة)

إسرائيل تجمد اتفاقا مع الإمارات لنقل النفط بسبب مخاوف بيئية

نشطاء حذروا من الأخطار المحتملة للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي على الشعاب المرجانية شمال البحر الأحمر قبالة ساحل إيلات (رويترز)

المتحورة دلتا والتضخم على جدول أعمال اجتماع الاحتياطي الفدرالي

يريد المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي أن يكونوا قادرين على ملاحظة التقدم المحرز للبدء في تشديد سياستهم النقدية (رويترز)
الأكثر قراءة

تونس.. تعطيل العمل الحكومي يومين وحظر تجول لمدة شهر ودعوات حزبية لوضع خارطة طريق وواشنطن تراقب

الرئيس سعيد قرر أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها (الأناضول)

تاريخ الانقلابات العسكرية في الإسلام.. إهدار الشرعية الدستورية سببا والموت في السجن مصيرا

عقبات في طريق التيغراي إلى أديس أبابا.. فهل يسعون لشد أطراف المعركة؟

القتال المستمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 يقود إلى نزوج جماعي في تيغراي (رويترز)

يستخرج من زهرة مزاجية.. فوائد عسل المانوكا الأغلى في العالم

عسل المانوكا (شترستوك)