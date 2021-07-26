البث الحي
اقتصاد|تونس

انخفاض السندات التونسية الدولارية بفعل تصعيد الأزمة السياسية

وفق تقرير سابق لمجلة "لوبوان" (lepoint) الفرنسية تخفي الأزمة السياسية في تونس صراعا اقتصاديا محتدما، في حين تظهر المؤشرات أن البلاد تعيش أسوأ وضع اقتصادي لها منذ الاستقلال.

متظاهرة تونسية أمام البرلمان بالعاصمة تونس أمس الأحد (الفرنسية)
متظاهرة تونسية أمام البرلمان بالعاصمة تونس أمس الأحد (الفرنسية)
26/7/2021

انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا اليوم الاثنين بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان أمس، وذلك في تصعيد للأزمة السياسية.

ونزل إصدار السندات المقومة بالدولار -التي ينتهي أجلها في 2025- بمقدار 2.6 سنت، ليتداول عند 86.005 سنتا في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار الماضي، وفق ما كشفته بيانات تريدويب.

ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من 3 سنتات إلى 86.348 سنتا في اليورو، قرب أدنى مستوى في 9 أشهر وفقا لتريدويب.

توتر اقتصادي وسياسي

وقال الرئيس قيس سعيد -أمس الأحد- إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، وذلك في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب. وهذا أكبر تحد يواجه النظام الديمقراطي في تونس الذي شهدته البلاد بعد ثورة 2011.

ووافق البرلمان في شهر يوليو/تموز الجاري على قانون إنعاش اقتصادي يتضمن تسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد، ويسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأول مرة.

وضربت جائحة كورونا تونس في الوقت الذي تكافح فيه لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني منذ ثورة 2011، وفي ظل أزمة سياسية بين المؤسسات الدستورية.

وشهد محيط البرلمان التونسي توترا أمنيا، ونقلت رويترز عن شاهدَي عيان قولهما إن مركبات عسكرية طوقت مبنى البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من مساء أمس، في حين لم يعرف مكان رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.

وبحسب تقرير سابق لمجلة "لوبوان" (lepoint) الفرنسية تخفي الأزمة السياسية في تونس صراعا اقتصاديا محتدما، في حين تظهر المؤشرات أن البلاد تعيش أسوأ وضع اقتصادي لها.

وقد نبه صندوق النقد الدولي -في آخر بيان له عن الوضع في تونس- إلى عدة مخاطر اقتصادية، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2% في عام 2020، وهي أعلى نسبة تباطؤ اقتصادي منذ الاستقلال.

كما بلغت فاتورة أجور الوظيفة العمومية 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى المعدلات في العالم، وقد أدى الوباء إلى تفاقم نسبة البطالة التي بلغت 17.4%، وبلغ عجز الموازنة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد ميزانية الدولة على الاقتراض بنسبة تصل إلى 20%، مع انخفاض التصنيف السيادي وتزايد المخاوف من التمويل الخارجي والصناديق الانتهازية.

ورغم التغيير في مؤسسات الحكم وتعزيز المسار الديمقراطي، لم يشهد الاقتصاد تحولات جذرية بعد الثورة، وفي عام 2017، أوضح مسؤول كبير في مجموعة الأزمات الدولية أن عددا من كبار رجال الأعمال والعائلات التي تسيطر على مفاصل الاقتصاد يرفضون جميع الإصلاحات ولا يريدون الشفافية أو المنافسة.

المصدر : الجزيرة + رويترز + الصحافة الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

صندوق النقد الدولي يعبر عن استعداده لدعم تونس في التغلب على ضغوط "غير عادية"

صندوق النقد الدولي مستعد لمساعدة تونس على إعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام (رويترز)

إليك هذه المشاريع المبتكرة في زمن الذكاء الاصطناعي

في زمن الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، أصبح من السهل تصميم وابتكار خيارات كثيرة ترضي العملاء وتجعل حياتهم أكثر سهولة (غيتي)

وسط مخاوف من ترخيص مصارف متهمة بغسيل أموال.. لماذا يتجه أكراد العراق لتأسيس بنك مركزي؟

القروض والالتزامات المالية المتراكمة على إقليم كردستان العراق تصل إلى نحو 30 مليار دولار (الجزيرة)

إسرائيل تجمد اتفاقا مع الإمارات لنقل النفط بسبب مخاوف بيئية

نشطاء حذروا من الأخطار المحتملة للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي على الشعاب المرجانية شمال البحر الأحمر قبالة ساحل إيلات (رويترز)
الأكثر قراءة

تونس.. تعطيل العمل الحكومي يومين وحظر تجول لمدة شهر ودعوات حزبية لوضع خارطة طريق وواشنطن تراقب

الرئيس سعيد قرر أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها (الأناضول)

تاريخ الانقلابات العسكرية في الإسلام.. إهدار الشرعية الدستورية سببا والموت في السجن مصيرا

عقبات في طريق التيغراي إلى أديس أبابا.. فهل يسعون لشد أطراف المعركة؟

القتال المستمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 يقود إلى نزوج جماعي في تيغراي (رويترز)

يستخرج من زهرة مزاجية.. فوائد عسل المانوكا الأغلى في العالم

عسل المانوكا (شترستوك)