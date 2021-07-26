تمهد التقنيات الجديدة لتنفيذ عدد من المشاريع المبتكرة التي تساعد على كسب المال في مثل هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي يتميز بحالة ركود عالمي وتقلبات حادة ومنافسة شديدة.

وفي تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" (muynegociosyeconomia) الإسبانية يقول الكاتب خوان بيدرو فرنانديز إن من أهم الأسئلة التي يجب أن نثيرها عند بدء عمل تجاري؛ هو هل نحن قادرون على تطوير فكرة مبتكرة ومفاجأة المستهلكين حتى يُقبلوا على المنتوج الجديد الذي نعرضه في السوق؟

وفي زمن الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي؛ أصبح من السهل -وفقا للكاتب- تصميم وابتكار خيارات كثيرة ترضي العملاء وتجعل حياتهم أكثر سهولة.

ويعدّ الابتكار نقطة الانطلاق المحورية من أجل تحقيق النجاح ومواكبة العصر والوصول إلى أكبر عدد من العملاء. وهناك الكثير من المشاريع التي لا تتطلب ميزانيات ضخمة وعددا كبيرا من الموظفين، لأنها تحتاج أساسا إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ومعظمها مشاريع صديقة للبيئة.

وحسب الكاتب، فإن الروبوتات كانت إحدى العوامل المؤثرة التي أسهمت في تخفيف حدّة الأزمة العالمية المرتبطة بوباء كوفيد-19، كما ظهرت خلال الفترة الماضية أهمية أنظمة الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية والتشفير والذكاء الاصطناعي.

ويقدّم الكاتب فيما يلي بعضا من الأفكار التجارية الجديدة والمشاريع المبتكرة:

مزرعة حضرية صديقة للبيئة

يركز مشروع "غرو إكس" (GROWx) الزراعي على تطبيق أحدث التقنيات وبرامج حفظ البيانات لتحسين عمليات الإنتاج، ويقدم خضروات طازجة وصحية وغنية بالمغذيات، مع الحرص على الحد من التأثيرات السلبية على البيئة.

أطراف اصطناعية صديقة للبيئة

يعد مشروع "سيركليغ" (Circleg) أكثر من مجرد جهاز لتعويض الأعضاء المبتورة، حيث يمكّن ذوي الاحتياجات الخاصة من التنقل بحرية ويعزز القيم الاجتماعية والبيئية.

وتقدّم الشركة المصنّعة أطرافا صناعية في متناول الدول النامية، وذلك باستخدام مواد أعيد تدويرها وأجزاء سهلة التجميع تلائم احتياجات كل الأشخاص.

مشاركة الألعاب المستعملة

تتيح لك خدمة الاشتراك الشهري من متجر "ويرلي" (Whirli) اختيار الألعاب التي تريدها عبر الإنترنت واستلامها في المنزل بغضون أيام قليلة مقابل إعادتها بعد فترة حتى يتمكن الأطفال الآخرون من استخدامها.

متجر متنقل دون موظفين

يعمل متجر "موبي مارت" (Moby Mart) المتنقل على مدار الساعة، ويمكنك الشراء في أي وقت بالدخول على التطبيق واستخدام البطاقة الائتمانية. هذا المتجر ليس لديه موظفون، بل هو عبارة عن روبوت ضخم لتقديم المنتجات المختلفة، ويستطيع اكتشاف المنتجات المفقودة والحصول عليها من المخزن.