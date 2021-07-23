أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن فوزها بجائزة شركة طيران العام 2021 ضمن جوائز موقع "إيرلاين ريتنغز" (AirlineRatings) لتقييم شركات الطيران.

وحصدت الناقلة القطرية كذلك جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل خدمة تقديم للأطعمة، وجائزة أفضل درجة رجال أعمال، وبذلك تكون الناقلة قد حصلت على جائزة أفضل درجة رجال أعمال بفضل مقاعد "كيو سويت" للعام الثالث على التوالي.

وتمنح "إيرلاين ريتنغز" لتقييم شركات الطيران جائزة شركة طيران العام لشركة الطيران ذات أفضل ممارسة عامة في قطاع الطيران، والتي تعنى بالابتكار في المنتجات، وشبكة الوجهات المثلى والسلامة العامة.

كما يتم منح جميع جوائز "إيرلاين ريتنغز" لتقييم شركات الطيران استنادا إلى معايير تقييم صارمة تم وضعها من قبل اختصاصيين ذوي خبرة واسعة في قطاع الطيران.

وقال الموقع الشهير في صفحته الإلكترونية إن الخطوط الجوية القطرية هي أفضل شركة طيران في العالم في عام 2021، لالتزامها بالحفاظ على الرحلات العالمية مفتوحة خلال أزمة كورونا، والابتكار والمنتجات الجديدة، وخدمة الرحلات ذات الشهرة العالمية.

وقال مؤسس الموقع جيفري توماس إن التميز هو الهدف في الخطوط الجوية القطرية، وأدى ذلك إلى العديد من التحسينات في طائرات إيرباص وبوينغ.

وأضاف توماس "أصبح المسافرون في جميع أنحاء العالم في وضع أفضل بسبب شغف الخطوط الجوية القطرية وسعيها لتحقيق التميز".

وتابع "احتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الأولى في العديد من معايير التدقيق لدينا، وهو أداء رائع في هذا الوقت الصعب للغاية".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر "يسعدنا أن تحصل الخطوط الجوية القطرية على جائزة شركة طيران العام 2021 وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل خدمة تقديم للأطعمة وجائزة أفضل درجة رجال أعمال ضمن جوائز موقع إيرلاين ريتنغز لتقييم شركات الطيران".

وأضاف الباكر أن "الخطوط الجوية القطرية تواصل السعي للوصول إلى آفاق جديدة، وإرساء أفضل المعايير في قطاع الطيران، لتتيح للمسافرين تجربة السفر المثلى، إذ يعد التميز عاملا أساسيا في صميم كافة عملياتنا، كما أننا ملتزمون بتقديم أعلى معايير الأمان والتعقيم والسلامة على الأرض وفي الأجواء على حد سواء".

وتواصل الناقلة القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها، حيث تسيّر الآن رحلاتها إلى أكثر من 140 وجهة عالميا، وكان قطاع الطيران من أكثر القطاعات تضررا بسبب تداعيات جائحة كورونا، إذ توقفت عدة شركات طيران عن التحليق ضمن إجراءات الحد من تفشي الجائحة.​​​​​​​