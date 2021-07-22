لتبدأ بالعمل في مجال بيع وشراء العقارات، يجب أن تكتسب جملة من المهارات الأساسية والخبرات.

في تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" (muynegociosyeconomia) الإسبانية، يقول الكاتب خوان بيدرو فيرنانديز إن قطاع الوكلاء العقاريين ما انفك يفتح آفاق التشغيل ويستقطب المزيد من الشباب المؤهلين، لكن النجاح في هذا القطاع يتطلب معرفة جيدة بالسوق والإلمام بقوانين الملكية واللوائح الضريبية والمخططات الحضرية.

كما يعتبر التدريب المستمر عاملا مهما في نجاح الوكيل العقاري، بالإضافة إلى حضور المعارض العقارية لتعلم الأدوات التسويقية الجديدة والتواصل مع الوكلاء الآخرين.

وحسب الكاتب، ينبغي قبل البدء بهذا النشاط تحليل السوق بشكل جيد ومعرفة نقاط القوة والفرص المتاحة ونقاط الضعف والمخاطر، كما تعد دراسة المنافسين والتعرف على أنواع المشترين والبائعين مفتاحا آخر للنجاح.

ومن المهم أيضا أن يكون لديك موقع ويب جذاب وإدارة جيدة لشبكات التواصل الاجتماعي حتى تكون أقرب إلى العملاء المحتملين، وسيكون من الملائم الاستثمار في الإعلانات عبر الإنترنت اعتمادا على حجم ميزانيتك، وفيما يلي أبرز ما تحتاجه من نصائح لتخطو خطواتك الأولى كوكيل عقاري.

إنشاء شبكة من العملاء

حين تبدأ نشاطك، من الضروري أن تنشئ شبكة من العملاء المحتملين، قد تكون زيارة المنازل التي عليها لافتات "للبيع"، أو تقديم خدماتك بشكل مباشر أمرا صعبا في البداية، لكن ذلك من الخطوات الأساسية في هذا المجال.

ينبغي قبل البدء بهذا النشاط تحليل السوق بشكل جيد ومعرفة نقاط القوة والفرص المتاحة (شترستوك)

الاستعانة بالخبراء

بالإضافة إلى التعاون مع الوكلاء الآخرين للحصول على المعلومات والإرشادات، يجب أن يكون لديك الكثير من العلاقات مع الخبراء في مجالات مختلفة، مثل التمويل والتخطيط الحضري والقوانين.

الحس الاستباقي

يعتبر الحس الاستباقي ومعرفة احتياجات العملاء والاستماع إليهم بشكل جيد من المهارات الضرورية لأي وكيل عقارات.

إرضاء العميل

من المهم أن يكون العميل راضيا في نهاية المطاف، وليس التركيز على بيع العقار بأي ثمن، بالنسبة لوكيل العقارات، يعد إرضاء العميل أمرا بالغ الأهمية لبناء الثقة والقيام بالمزيد من الصفقات مستقبلا.

التواصل المستمر مع العملاء

من الوارد أن يتصل بك العملاء في كثير من الأحيان في غير أوقات العمل، وتعد الإجابة عن تساؤلاتهم في أوقات مختلفة من أهم شروط النجاح.

يجب أن يكون لديك الكثير من العلاقات مع الخبراء في مجالات مختلفة، مثل التمويل والتخطيط الحضري والقوانين (شترستوك)

التدريب المستمر

يجب أن تحرص على التعلم والتدريب بشكل مستمر، وهناك الكثير من الدورات التكوينية لوكلاء العقارات، والتي يجب أن تترك لها مجالا كافيا في جدول أعمالك السنوي.

موقع ويب جذاب وعملي

بالإضافة إلى مكان العمل، فإن الويب يعتبر واجهة مهمة للنشاط، حيث يعطي الموقع الانطباع الأول عندما يقوم العميل بزيارته، لذلك يجب أن يكون موقعك جذابا وعمليا قدر الإمكان.

وسائل التواصل الاجتماعي

تماما مثل موقع الويب، ستساعدك وسائل التواصل الاجتماعي -إذا أحسنت استغلالها- على توسيع نشاطك والوصول إلى المزيد من العملاء.