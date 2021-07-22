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اقتصاد|إيران

لأول مرة.. إيران تبدأ في تصدير النفط من ميناء جاسك

روحاني وصف المشروع بالتاريخي كأحد أكبر مشاريع وزارة النفط الإيرانية (رويترز)
روحاني وصف المشروع بالتاريخي كأحد أكبر مشاريع وزارة النفط الإيرانية (رويترز)
22/7/2021-|آخر تحديث: 22/7/202102:22 PM (مكة المكرمة)

قرر الرئيس الإيراني حسن روحاني البدء في عملية تصدير النفط الإيراني من ميناء جاسك جنوب شرقي البلاد، للمرة الأولى.

وتم تدشين خط أنابيب يصل طوله إلى ألف كيلومتر لنقل مليون برميل من النفط من ميناء بوشهر جنوبي إيران إلى المحطة الجديدة لتصدير النفط في ميناء جاسك.

ووصف روحاني المشروع بالتاريخي، وقال إنه من أكبر مشاريع وزارة النفط الإيرانية، حيث تم إنشاؤه في ظل العقوبات الاقتصادية، واعتبر أن التقدم الذي شهده القطاع النفطي "يظهر فشل الحرب الاقتصادية" التي استهدفت بلاده.

وقال وزير النفط الإيراني "نمتلك الآن محطة لتصدير النفط من بحر عمان ستزيد من القدرة التصديرية لبلادنا".

وأضاف الوزير أن تصدير النفط من ميناء جاسك سيقلل مدة الرحلة بنحو ألف ميل بحري.

ويطل ميناء جاسك على بحر عُمان، وسيتيح لإيران تفادي مرور الناقلات عبر مضيق هرمز ومياه الخليج العربي.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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