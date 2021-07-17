يجد كثيرون صعوبة في الاحتفاظ برواتبهم إلى آخر الشهر، ولكن تحديد نفقاتك الشهرية والحد من المصاريف غير الضرورية قد يساعدانك على إيجاد حل لهذه المعضلة.

ويقول موقع "إنشارج" الأميركي إن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها أغلب الناس ليست في حجم المداخيل، بل في طرق الإنفاق التي لا تساعد على توفير بعض المال، لذلك من المحتمل أنك تحتاج إلى تقليل النفقات واتباع هذه النصائح.

تتبع نفقاتك

هناك حل بسيط ولكنه يتطلب التزاما صارما بتطبيقه، ويتمثل في تدوين كل نفقاتك في دفتر أو سجل، إذا كنت لا تعرف إلى أين تذهب أموالك، فمن الصعب جدا أن تتمكن من خفض نفقاتك.

عليك أن تسجل كل شيء، حتى الدولار الذي دفعته مقابل شراء علبة مشروب غازي، لأن القيام بذلك سيساعدك على التحكم في النفقات البسيطة، استخدم دفتر ملاحظات أو جدول بيانات أو تطبيق ميزانية على الجوال، افعل ذلك لمدة شهر واحد على الأقل، ومن الأفضل أن تلتزم بهذه الخطة لمدة شهرين، وبهذه الخطوة الأولى، ستتمكن من معرفة المعلومات التي تحتاجها للمرحلة الثانية.

تحديد ميزانية

يتطلب تحديد الميزانية 3 أشياء: أولا، تحديد مقدار المال الذي تجنيه وحجم نفقاتك الشهرية، ثانيا، وضع خطة لإنفاق أقل قدر من الأموال وتوفير بعض المدخرات، وثالثا، تحديد أولويات الإنفاق لتحقيق أهدافك.

ويمكنك اتباع قاعدة 50-30-20، التي تقوم على تخصيص 50% من دخلك للنفقات الضرورية (مثل السكن والفواتير والتأمين والطعام والملابس والضرائب وتسديد القروض)، و30% للنفقات الأخرى (مثل الأكل بالخارج والترفيه والكماليات)، و20% للادخار، سوف يتطلب الأمر انضباطا كاملا حتى لا تنفق الجزء المخصص للادخار.

تدوين جميع نفقاتك يساعدك على حسن إدارتها وتخفيضها (غيتي)

إلغاء الاشتراكات غير الضرورية

إذا كانت هناك مجلات أو اشتراكات في منصات بث لم تستخدمها كثيرا أو لم تعد تستخدمها، قم بإلغائها، واحرص أيضا على حذف أي رسائل بالبريد الإلكتروني أو كتالوغات البضائع تغريك بإجراء عمليات شراء متهورة.

وفر تكاليف المرافق الأساسية

لا يمكنك الاستغناء عن الكهرباء والماء، ولكن يمكنك إيجاد طرق لخفض قيمة الفواتير:

عندما تحترق المصابيح الساطعة، استبدلها بمصابيح من الصنف الموفّر، رغم أن أسعارها أعلى من المصابيح العادية، ولكنها تدوم لفترة أطول وتستهلك كهرباء أقل.

قم بتثبيت منظم حرارة قابل للبرمجة لنظام التدفئة والتبريد داخل المنزل. يمكّنك ذلك من التحكم بدرجة الحرارة أو البرودة عندما تكون خارج البيت، وبالتالي خفض فاتورة الكهرباء.

افصل كل جهاز كهربائي غير مستخدم، إذ إن العديد من الأجهزة الإلكترونية تسحب كميات صغيرة من الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستخدام.

هناك أيضا طريقة أخرى لتوفير الكهرباء، وهي استخدام شرائح الطاقة أو أجهزة التوقيت لإيقاف تشغيل الأجهزة، يمكن لشرائح الطاقة "الذكية" إدارة الكهرباء بحيث لا تحصل مشغلات "دي في دي" على الطاقة إلا إذا كان التلفزيون قيد الاستخدام.

قم بخفض درجة حرارة سخان الماء، لأنك ربما لا تحتاج إلى درجة حرارة أعلى من 130 درجة فهرنهايت (54.4 درجة مئوية).

أغلق الأبواب والنوافذ بشكل جيد لمنع تسرب الهواء، وأطفئ الأنوار عندما تغادر الغرفة.

أصلح المرحاض والحنفيات التي تسرب الماء، واحرص ألا تقضي وقتا طويلا في أثناء الاستحمام.

خيارات السكن منخفض التكلفة

ينبغي أن تشمل أي محاولة لتوفير المال خفض تكاليف السكن، ويعد امتلاك منزل حلما لكل الناس تقريبا، لكن من مزايا التأجير القدرة على تحمل القسط الشهري وعدم دفع تكاليف الصيانة، وعدم دفع أي أموال للحصول على قرض عقاري.

إذا كنت مستأجرا، من الممكن توفير المال عن طريق الانتقال إلى منطقة أقل تكلفة أو إلى شقة أصغر مساحة، وهناك خيار آخر وهو الحصول على شريك في السكن، وعندما يحين وقت تجديد عقد الإيجار، احرص على التفاوض لخفض قيمة القسط الشهري.

إذا كنت ترغب في تقليل النفقات وتوفير المال، عليك تسديد ديونك (غيتي)

دمج الديون

ما لم تدفع نقدا مقابل كل الخدمات والمنتجات التي تحتاجها، فمن المحتمل أن يكون الدين جزءا كبيرا من تكاليفك الشهرية. عليك أن تنظر إلى كل الديون، أي قرض السيارة وبطاقات الائتمان وتكاليف الدراسة، باعتبارها كيانًا واحدًا لتتمكن من سدادها بوقت أسرع.

ابحث عن تأمين أقل تكلفة

هناك العديد من شركات التأمين، وقد تتمكن من توفير المال من خلال التعامل مع الشركات التي تقدم خدمات أقل تكلفة.

هناك خطط تأمين صحي عالية الخصم بأقساط مخفضة، وهي مناسبة بشكل خاص للأشخاص الذين لا يحتاجون لرعاية طبية مستمرة ويريدون فقط التأكد من أنهم مؤمّنون في حالة الطوارئ.

تناول الطعام في المنزل

تناول الطعام في المطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة يوفر الوقت وقد يكون ألذ مما تجهزه البيت، لكنه يكلّفك كثيرًا من المال، لذلك من الأفضل تقليل عدد مرات الأكل في الخارج.

ابحث عن وصفات أكلاتك المحبذة وقم بطهي عدة وجبات واحفظها في الثلاجة، واحرص على شراء الأطعمة التي لا تتلف بسرعة.

جهز قائمة المشتريات قبل الذهاب للتسوق

إذا كنت تشتري طعامك من البقالة بدلا من الأكل في المطاعم، فهذا رائع، لكنك قد ترغب أيضا في توفير بعض المال، والطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك هي إعداد قائمة تسوق والالتزام بها، فعليك مقاومة إغراء شراء الأشياء التي لا تحتاجها عندما تتجول في السوبر ماركت، واحرص على أن تنتقي المنتجات التي عليها تخفيضات في الأسعار.

إذا كنت جادا بشأن خفض النفقات التزم بالإنفاق النقدي فقط (غيتي)

تجميد بطاقات الائتمان

بطاقات الائتمان مريحة كثيرا -وهذا أحد أبرز عيوبها- إذ تسهل عليك إجراء عمليات شراء غير ضرورية، وقد تعتقد أنك ستسددها عندما يحين موعد خلاص الفاتورة، وهذه هي الطريقة التي يقع بها كثير من الناس في مشكلة ديون بطاقات الائتمان، لذلك قلل من استخدام بطاقتك الائتمانية واتركها في المنزل بدلا من وضعها في محفظتك، أو قم بتجميدها، لأن إعادة تفعيلها من جديد يستغرق وقتا وقد يساعدك ذلك في تجنب بعض النفقات غير الضرورية.

استخدام النقد فقط

إذا كنت جادا بشأن خفض النفقات، التزم بالإنفاق النقدي فقط، على الأقل في الوقت الحالي، تشير الدراسات إلى أن الناس يميلون إلى الإنفاق بمعدلات أقل عندما يستخدمون النقود بدلا من بطاقات الائتمان.

استخدام النقود يعني أن نفقاتك لن تتجاوز دخلك، حيث تستطيع تسديد فواتيرك من خلال عمليات السحب النقدي، وتلبية نفقاتك الأخرى مما تبقى من مال.

سدد ديونك

إذا كنت ترغب في تقليل النفقات وتوفير المال، عليك تسديد ديونك، وهذا ينطبق بشكل خاص على ديون بطاقات الائتمان، التي لها عادة معدل فائدة أعلى بكثير من القروض التقليدية، وكلما طالت مدة سدادها، زادت التكلفة.

اشرع في خفض نفقاتك من الآن

لا تنتظر أو تتردد كثيرا للبدء بالتحكم في نفقاتك، وإذا كانت ديونك كبيرة، عليك التحدث مع مستشار ائتمان ليساعدك في تحديد ميزانية والحصول على معلومات وخدمات أخرى لتتخلص من الديون وتوفر بعض المال.