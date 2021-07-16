تواجه أسواق الأسهم تقلبات كبيرة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الفرص الاستثمارية، لذلك فإن دخول هذا العالم يتطلب ثقافة واسعة واتخاذ قرارات محسوبة بدقة.

في تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" (muy negocios yeconomia) الإسبانية يقول الكاتب خوان بيدرو فرنانديز إن متطلبات الاستثمار الناجح لا تتوقف على معرفة إمكاناتك الاقتصادية وقدرتك على الادخار ورأس المال الذي تحتاجه لمواجهة الأحداث غير المتوقعة، بل أنت بحاجة أيضا إلى معرفة عدد من القواعد المالية التي يتبعها المستثمرون المحترفون.

وبمجرد أن تكون المفاهيم الأساسية واضحة بالنسبة لك يجب عليك اختيار الوسطاء الماليين الذين يسهلون عليك القيام باستثمارات تناسب إمكاناتك، ويوصى في هذا الإطار باستخدام المنصات الرقمية التي تتيح لك إدارة استثماراتك بمزيد من السهولة والسرعة.

وتلك المواقع والتطبيقات المتخصصة في الوساطة المالية تقدم أدوات تحليل البيانات التي يمكن أن تساعدك على معرفة أفضل الشركات التي يمكن أن تستثمر فيها أموالك، بما في ذلك آخر الأخبار والتحديثات والنتائج الفصلية وتوزيع الأرباح وما إلى ذلك.

وحسب الكاتب، لا يحتاج الأمر إلى الكثير من المال للتعلم ومراقبة السوق بشكل جيد، ويُنصح لتجنب المخاطر الاستثمار في البداية بمبالغ صغيرة تتيح لك اكتساب الخبرة في سوق الأسهم، مع الحرص على تنويع الاستثمارات.

وفي ما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها للاستثمار في سوق الأوراق المالية مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الاقتصادية التي يجب أن تتحملها عندما تقرر دخول عالم البورصة، ويوصى قبل بدء الاستثمار بالحصول على الحد الأدنى من التدريب لاستخدام الإستراتيجيات المتاحة بأفضل صورة وتجنب المخاطرة بأموالك قدر الإمكان.

ادرس مواردك المالية

من المهم أن تكون مدركا لقيمة الأموال التي لديك، وكم من المال يجب ادخاره لاستثماره في الوقت المناسب، ويجب أن يكون لديك رأس مال للأحداث غير المتوقعة التي قد تواجهك.

تعلّم عبر الإنترنت

تعد الدروس والدورات عبر الإنترنت مثالية للمبتدئين، وهناك بعض الخيارات المجانية الجيدة التي ستوصلك إلى أساسيات عالم سوق الأسهم، ويمكنك أيضا تكريس بعض الوقت للقراءة والاطلاع على أهم الكتب المخصصة للمستثمرين المبتدئين.

عند الاستثمار يجب أن تنتبه إلى العديد من المتغيرات وأن تكون على دراية واسعة بأسعار الأسهم (شترستوك)

اختر وسيطا جيدا

يتمتع الوسيط بدور فعال للغاية، فهو الذي يتيح لك الوصول إلى سوق الأوراق المالية، كما يمكن أن تتيح لك المنصات الرقمية مرونة أكبر في تنفيذ عمليات الاستثمار.

استثمر بمبالغ صغيرة

لا تستثمر الكثير من المال دفعة واحدة، من الأفضل الاختبار أولا والتعلم من المخاطر الموجودة في الأسواق.

اختر بين الأسهم أو المؤشر

إذا اخترت الاستثمار في سوق الأوراق المالية يجب أن تنتبه إلى العديد من المتغيرات وأن تكون على دراية واسعة بأسعار الأسهم، هناك خيار آخر متاح ربما يكون الأفضل بالنسبة للمبتدئين وهو مؤشر الأسهم.

نوّع استثماراتك

دون أدنى شك يعد لعب جميع أوراقك دفعة واحدة خطوة محفوفة بالمخاطر، لأنه إذا لم تسر الأمور كما توقعت فقد تخسر الكثير من المال، ويعتبر التنويع أكثر أمانا، ويتيح لك كسب الأرباح من أحد الاستثمارات إذا خسرت من الآخر.

كن صبورا وثابتا

إذا كنت تعتقد أن كسب المال بسرعة أمر سهل في سوق الأسهم فأنت لست خبيرا بهذا المجال، وإذا خسرت في مرحلة أولى فركز على تحقيق الهدف في المرة التالية، وتحتاج العملية إلى الكثير من الصبر، ولكي تتعلم وتكسب الخبرة سيكون من الأفضل القيام باستثمارات متوسطة وطويلة المدى.

لا تستسلم بسبب بعض الاستثمارات الفاشلة، لأن هذا المجال لا يسير فيه كل شيء وفق المتوقع، لذلك عليك أن تعرف كيف تصمد رغم كل الصعوبات.