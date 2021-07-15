البنك الدولي حذر أوائل الشهر الماضي من أن الوضع الاقتصادي للبنان يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19.

هبط سعر صرف الليرة اللبنانية لمستوى غير مسبوق مقابل الدولار في السوق السوداء فبلغ 22 ألفا لأول مرة.

يأتي ذلك، بعد أن اعتذر سعد الحريري عن مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد اجتماع مع رئيس البلاد. وتسارع هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار أخيرا بالتزامن مع أزمة معيشية غير مسبوقة، ونقص في السلع الأساسية والأدوية والوقود وانقطاع في الكهرباء.

يُذكر أن البنك الدولي حذر أوائل الشهر الماضي بأن الوضع الاقتصادي للبنان يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19.