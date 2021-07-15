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اقتصاد|لبنان

الليرة اللبنانية تهوي إلى 22 ألفا مقابل الدولار بالسوق السوداء

البنك الدولي حذر أوائل الشهر الماضي من أن الوضع الاقتصادي للبنان يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19.

يتزامن هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار مع أزمة معيشية غير مسبوقة (رويترز)
يتزامن هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار مع أزمة معيشية غير مسبوقة (رويترز)
15/7/2021

هبط سعر صرف الليرة اللبنانية لمستوى غير مسبوق مقابل الدولار في السوق السوداء فبلغ 22 ألفا لأول مرة.

يأتي ذلك، بعد أن اعتذر سعد الحريري عن مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد اجتماع مع رئيس البلاد. وتسارع هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار أخيرا بالتزامن مع أزمة معيشية غير مسبوقة، ونقص في السلع الأساسية والأدوية والوقود وانقطاع في الكهرباء.

يُذكر أن البنك الدولي حذر أوائل الشهر الماضي بأن الوضع الاقتصادي للبنان يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19.

المصدر : الجزيرة

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