البث الحي
اقتصاد|صين

اقتصاد الصين ينمو أبطأ من المتوقع في الربع الثاني

في حين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافى بشدة من أزمة "كوفيد-19″، فإن البيانات في الأشهر الأخيرة تشير إلى بعض التراجع في القوة الدافعة

النمو في الصين تباطأ بشدة بعد تسجيله زيادة قياسية بلغت 18.3% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار (غيتي)
النمو في الصين تباطأ بشدة بعد تسجيله زيادة قياسية بلغت 18.3% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار (غيتي)
15/7/2021

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك مع تباطؤ نشاط التصنيع وارتفاع كلفة المواد الخام وتأثير ظهور بؤر تفش جديدة لفيروس كورونا على قوة الانتعاش الدافعة.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي نما 7.9% في الربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران مقارنة بالعام الذي سبقه، مخالفا التوقعات بزيادة 8.1% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

وتباطأ النمو بشدة بعد تسجيله زيادة قياسية بلغت 18.3% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، عندما تراجع معدل النمو على أساس سنوي بشدة بسبب الركود الناجم عن "كوفيد-19" في الربع الأول من 2020.

وفي حين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافى بشدة من أزمة "كوفيد-19" مدعوما بالطلب القوي على الصادرات ودعم السياسات، فإن البيانات في الأشهر الأخيرة تشير إلى بعض التراجع في القوة الدافعة.

وتؤثر تكاليف المواد الخام المرتفعة ونقص الإمدادات وضوابط الحد من التلوث على النشاط الصناعي، في حين حدت بؤر تفش محدودة لكوفيد-19 من إنفاق المستهلكين.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 1.3% على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، متجاوزا التوقعات بزيادة 1.2% في استطلاع رويترز.

وعدل المكتب النمو بالخفض في الربع الأول من الربع الرابع من العام الماضي إلى 0.4%. كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أن الناتج الصناعي الصيني نما 8.3% في يونيو/حزيران مقارنة بالعام الماضي، متباطئا من ارتفاع 8.8% في مايو/أيار.

وتوقع الاقتصاديون في الاستطلاع ارتفاعا نسبته 7.8% على أساس سنوي.

ونمت مبيعات التجزئة 12.1% عن عام سبق في يونيو/حزيران. وتوقع المحللون في الاستطلاع ارتفاعا نسبته 11% بعد ارتفاع مايو/أيار بنسبة 12.4%.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

هل تحلّ مشكلة الغلاء والانهيار الاقتصادي؟ النظام السوري يقرّ زيادة أجور الموظفين

تذبذب سعر الصرف يمتص قوة السوريين الشرائية خصوصا بعد رفع الدولة يدها عن دعم السلع الأساسية (الجزيرة)

ارتفاع أسعار مواد البناء.. كيف يؤثر على قطاع العقارات في مصر؟

قطاع العقارات في مصر تراجع بنحو 50% خلال 2020 بسبب كورونا (رويترز)

فيرجن البريطانية في الصدارة هذا العام.. تعرف على أهم الملاذات الضريبة في العالم

دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمناطق التابعة لها مسؤولة عن 68% من تجاوزات ضرائب الشركات في العالم (رويترز)

وزارة الطاقة الإماراتية تنفي التوصل إلى اتفاق لحل أزمة "أوبك بلس"

الخلاف ثار بين الرياض وأبو ظبي في العلن وأبدت كل منهما قلقها إزاء تفاصيل اتفاق مقترح لزيادة المعروض في السوق (الجزيرة)
الأكثر قراءة

“جيهان”.. قبلت أن تكون زوجة ثانية للسادات وخسرت المواجهة مع شيخ الأزهر والغزالي

جيهان مع زوجها الراحل أنور السادات وأبنائهم (مواقع التواصل)

أزمة لبنان السياسية تتفاقم.. الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه وسعر صرف الدولار يصعد

صدام حسين اصطحب قادة عربا لتذوقه.. لغز شهرة عصير الحاج زبالة في بغداد وسر تسميته الغريبة

مرطبات الحاج زبالة وما يحيطها من تراث بغدادي أصيل يمثل قلب بغداد النابض (الأناضول)

أنقذ المسلمين من محاكم التفتيش.. تعرف على أشهر بحار عثماني في المسلسل الجديد “الأخوان بربروس”

النجم التركي إنجين ألتان دوزياتان (يسار) في دور خير الدين بربروس (مواقع التواصل)