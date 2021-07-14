رويترز: السعودية والإمارات تتوصلان إلى حل وسط بشأن اتفاق إنتاج النفط

قال مصدر في أوبك بلس اليوم الأربعاء إن السعودية والإمارات توصلتا إلى حل وسط بشأن اتفاق إنتاج النفط، بتحديد مستوى إنتاج مرجعي أعلى للإمارات، وذلك وفقا لما نقلت رويترز.

وذكر المصدر أن مستوى الإنتاج المرجعي للإمارات سيكون 3.65 مليون برميل يوميا بعد انتهاء الاتفاق الحالي في أبريل/ نيسان 2022.

وكان قد ثار الخلاف بين السعودية والإمارات علنا الأسبوع الماضي خلال السعي إلى التوصل لاتفاق جديد كان من شأنه أن يرفع الإنتاج بداية من أغسطس/آب المقبل.

ودفع الخلاف مجموعة "أوبك بلس" لإلغاء محادثات لزيادة الإنتاج بعد مفاوضات لعدة أيام.

وفي الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إنه يتابع المحادثات بين أوبك وحلفائها.

وكانت الدول المنضوية تحت "أوبك بلس" اتفقت خلال العام الماضي 2020 على تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 10% من الإنتاج العالمي، بسبب تأثير جائحة كورونا على الطلب.

واتفقت الدول على أن تعاود ضخ تلك الكميات تدريجيا خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل/نيسان 2022. غير أن هذه المهلة تبدو الآن قصيرة جدا في ضوء الوتيرة الحالية لزيادة الإنتاج، وهذا ما دفع إلى طرح تمديد الاتفاق المطبق حاليا حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو خيار اصطدم بمعارضة أبو ظبي.