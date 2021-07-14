البث الحي
اقتصاد|العالم

بسبب مشاكل التزود بأشباه الموصلات.. تحذيرات من نقص البطاقات المصرفية في العالم

جمعية الدفع الذكي حذرت من اللجوء لتمديد فترة استخدام البطاقات البنكية المستعملة حاليا، تجنبا لتزايد المخاطر الأمنية والتقنية.

مصانع إنتاج أشباه الموصلات تشهد منذ أشهر صعوبة في الاستجابة للطلب المتزايد عالميا على هذه الرقائق (شترستوك)
مصانع إنتاج أشباه الموصلات تشهد منذ أشهر صعوبة في الاستجابة للطلب المتزايد عالميا على هذه الرقائق (شترستوك)
14/7/2021

من المحتمل أن يشهد العالم في النصف الثاني من عام 2021 نقصا يُقدر بملايين البطاقات المصرفية، وذلك بسبب صعوبات في التزود بأشباه الموصلات.

وينقل الكاتب توماس أونغران في تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، عن جاك دوسيران رئيس جمعية الدفع الذكي التي تجمع أكبر مصنّعي بطاقات السحب والدفع الإلكتروني في القارة الأوروبية، قوله إن ملايين الناس لن يحصلوا على البطاقات المصرفية التي يحتاجونها إذا لم يتحسن الوضع.

ويوضّح الكاتب أن الجمعية نشرت تقريرا في وسائل الإعلام، أشارت فيه إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لحماية الشركات المصنعة للبطاقات من تبعات نقص أشباه الموصلات، وذلك في ظل شح التزود بهذه المكونات الإلكترونية في كامل أنحاء العالم.

وبحسب دوسيران فإن نتائج هذا التوقف في إنتاج البطاقات المصرفية قد تكون وخيمة في كل الدول، خاصة بالنسبة للزبائن الذين لن يتمكنوا من الحصول على بطاقات أو تجديدها لاستخدامها في مختلف المعاملات البنكية والتجارية.

ومنذ أشهر عديدة، تشهد مصانع إنتاج أشباه الموصلات -والتي يقع أغلبها في شرق القارة الآسيوية- صعوبة في الاستجابة للطلب المتزايد عالميا على هذه الرقائق، ونتيجة لذلك، فإن العديد من القطاعات تواجه الآن مشكلة حقيقية، من بينها قطاع صناعة السيارات.

وتدخل أشباه الموصلات في إنتاج البطاقات المزودة بشريحة، وهي تستخدم على سبيل المثال كبطاقات بنكية تعتمد على هذه التكنولوجيا لضمان سلامة الشبكات، ولا يمكن أن تعمل من دون أشباه الموصلات.

حالة طوارئ

وبحسب جمعية الدفع الذكي، فإن هذا الوضع يمثل حالة طوارئ، وربما تظهر أولى المشاكل الناجمة عنه بداية من النصف الثاني من 2021، إلا أنها ستكون أكثر حدة في 2022.

وبهدف الحد من الخسائر، فإن جمعية الدفع الذكي تأمل في أن يتم اعتبار قطاع إنتاج البطاقات المصرفية ذا أولوية في عملية التزود بهذه الشرائح، خاصة أنه كان مصنفا في حالة حرجة أثناء ذروة تفشي فيروس كورونا، وهو ما سمح للشركات العاملة فيه بمواصلة نشاطها رغم قرارات الحجر الصحي وحظر التنقل.

وحذرت جمعية الدفع الذكي من اللجوء لتمديد فترة استخدام البطاقات البنكية المستعملة حاليا، باعتبار أن تزايد المخاطر الأمنية والتقنية يستوجب تجديد هذه البطاقات كل سنتين، من أجل ضمان أقصى درجات الحماية.

المصدر : لوفيغارو

حول هذه القصة

5 نصائح مالية لا أحد يحب الإصغاء إليها

قال الخبير المالي إيريك روبيرغ إن أغلب الأشخاص لا يأبهون للنصائح المالية، بينما يميل الذين يستمعون ويعملون بهذه النصائح إلى التحكم بشكل أفضل في تدفقاتهم النقدية، وادخار أعلى قدر من المال.

9/7/2021

ما أنواع الحسابات البنكية؟

أصبح امتلاك حساب بنكي أداة أساسية للتحرك بحرية في أكثر المجالات تنوعا، ولكن هل تعرف أنواع الحسابات البنكية ووظائفها ومزاياها؟ وما نوع الحساب الذي يناسب نمط حياتك وتطلعاتك واهتماماتك؟

30/1/2021
المزيد من اقتصاد

ارتفاع أسعار مواد البناء.. كيف يؤثر على قطاع العقارات في مصر؟

قطاع العقارات في مصر تراجع بنحو 50% خلال 2020 بسبب كورونا (رويترز)

فيرجن البريطانية في الصدارة هذا العام.. تعرف على أهم الملاذات الضريبة في العالم

دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمناطق التابعة لها مسؤولة عن 68% من تجاوزات ضرائب الشركات في العالم (رويترز)

وزارة الطاقة الإماراتية تنفي التوصل إلى اتفاق لحل أزمة "أوبك بلس"

الخلاف ثار بين الرياض وأبو ظبي في العلن وأبدت كل منهما قلقها إزاء تفاصيل اتفاق مقترح لزيادة المعروض في السوق (الجزيرة)

رويترز: السعودية والإمارات تتوصلان إلى حل وسط بشأن اتفاق إنتاج النفط

الخلاف بين السعودية والإمارات ظهر علنا الأسبوع الماضي (شترستوك)
الأكثر قراءة

ما الذي تغير في الجيش التركي منذ انقلاب تموز الفاشل؟

فشل الانقلاب العسكري أحدث تغييرا جوهريا في الجيش التركي (الأوروبية)
logo

نزاع في الظل.. ماذا وراء الأزمة الدبلوماسية بين الإمارات وإيطاليا؟

إقليم تيغراي.. واشنطن قلقة من توسع دائرة القتال وأديس أبابا تؤكد قدرتها على صد هجوم المتمردين

الجيش الإثيوبي يستعد لمعركة أكثر شراسة تلوح في الأفق في منطقة غرب تيغراي (الأناضول)

وسط دهشة المصريين.. هذه أسباب الموقف الروسي تجاه سد النهضة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ينصت لنظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)