ما أكثر الدول إنتاجية حسب مساهمة ساعات العمل في الناتج المحلي؟

تعد أيرلندا الدولة الأكثر إنتاجية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 109.5 دولارات لكل ساعة عمل

لقياس مساهمة ساعات العمل في الناتج المحلي الإجمالي تحلل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة من المؤشرات، من بينها عملية الإنتاج ومهارات العمال والوسائل التقنية والتكنولوجية المستخدمة ووفورات الحجم والسلع الوسيطة.

في تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" (muy negocios & economia) الإسبانية يقول الكاتب خوان بيدرو فرنانديز إن جمهورية أيرلندا احتلت صدارة تصنيف المنظمة الخاص بمساهمة متوسط ساعة العمل في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019، تليها النرويج ثم فرنسا.

ويؤكد الكاتب أن تصنيف المنظمة لعامي 2020 و2021 سيتأثر بانتشار نموذج العمل وفقدان آلاف الوظائف وتعطل الاقتصادات بسبب عمليات الإغلاق إثر انتشار جائحة كورونا.

وقد أفرزت التطورات الأخيرة حاجة أكبر إلى أتمتة عمليات الإنتاج والاستثمار في تدريب العمال لزيادة إنتاجيتهم خلال ساعات العمل.

أيرلندا

تعد أيرلندا الدولة الأكثر إنتاجية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 109.5 دولارات لكل ساعة عمل.

النرويج

يساهم الموظف النرويجي في الاقتصاد بحوالي 93.2 دولارا عن كل ساعة عمل.

فرنسا

في فرنسا تساهم ساعة العمل في الاقتصاد بـ77.2 دولارا.

الولايات المتحدة

تبلغ الإنتاجية بالساعة في الولايات المتحدة حوالي 77.1 دولارا.

ألمانيا

يساهم متوسط ساعة العمل في ألمانيا بنحو 74.2 دولارا في الاقتصاد.

المملكة المتحدة

من حيث الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل يساهم الموظف في بريطانيا بنحو 64.3 دولارا.

أستراليا

تبلغ الإنتاجية لكل ساعة عمل في أستراليا حوالي 61.3 دولارا.

إيطاليا

يساهم متوسط ساعة العمل في إيطاليا بنحو 61.3 دولارا من الناتج المحلي الإجمالي.

المكسيك

تحتل المكسيك المركز الأخير في هذا التصنيف، حيث يساهم متوسط ساعة العمل بحوالي 22.2 دولارا في الاقتصاد، أي أقل بـ5 مرات تقريبا من أيرلندا.