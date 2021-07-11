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اقتصاد|صين

بكين: إضافة واشنطن كيانات صينية للقائمة الاقتصادية السوداء قمع غير منطقي

وزارة التجارة الصينية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلاد

الولايات المتحدة أضافت 23 كيانا صينيا إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأميركية (غيتي)
الولايات المتحدة أضافت 23 كيانا صينيا إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأميركية (غيتي)
11/7/2021

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، إنها تعارض بشدة إضافة 23 كيانا صينيا إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأميركية بسبب قضايا من بينها انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والعلاقات العسكرية.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن إدراج الكيانات الصينية يعد انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية وقمعا غير منطقي للشركات الصينية، وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلاد.

من جانبها، قالت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، إنها أضافت 14 شركة وكيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء، متهمة إياها بالتورط في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وفي تنفيذ حملة القمع الصينية والاحتجاز الجماعي والمراقبة عالية التقنية ضد الإيغور والقازاق وغيرهما من الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي.

ويُطلب من الكيانات المدرجة على القائمة الاقتصادية السوداء بشكل عام التقدم للحصول على تراخيص من وزارة التجارة وتواجه تدقيقا شديدا عندما تسعى للحصول على إذن لتلقي البضائع من موردين أميركيين.

وأضافت واشنطن أيضا 5 كيانات قالت إنها تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري الصينية المتعلقة بأشعة الليزر وأنظمة إدارة المعارك، وحددت 4 كيانات أخرى بسبب "تصدير ومحاولة تصدير المواد" إلى كيانات خاضعة بالفعل لعقوبات أميركية.

المصدر : رويترز

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