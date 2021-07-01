تداول أسعار النفط كان قرب 75 دولارا للبرميل اليوم، مرتفعة بأكثر من 40% منذ بداية العام

قالت مصادر في "أوبك بلس" لرويترز إن مجموعة منتجي النفط تجتمع اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن تقليل تخفيضات الإنتاج على نحو أكبر الشهر القادم، وقد تدرس أيضا تمديد اتفاقها الشامل للإمدادات لما بعد أبريل/نيسان 2022.

وحذرت المجموعة -التي تتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا- أمس الأربعاء من "قدر كبير من عدم اليقين" ومخاطر تكوّن تخمة نفطية العام القادم.

وفرض اتفاق الإمدادات -الذي تم التوصل إليه لمواجهة الأضرار الجمة التي ألحقتها جائحة فيروس كورونا بالطلب العالمي على النفط- خفضا قياسيا بنحو 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو/أيار 2020، وينتهي بنهاية أبريل/نيسان القادم.

وتوقع تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة "لأوبك بلس" أمس فائضا للخام بحلول نهاية 2022، استنادا إلى تصورات مختلفة للعرض والطلب.

وقال التقرير إن السوق ستشهد عجزا في الأمد القصير، لكن تخمة ستلوح في الأفق بعد انتهاء تخفيضات "أوبك بلس".

وتم تداول أسعار النفط قرب 75 دولارا للبرميل اليوم، مرتفعة بأكثر من 40% عن بداية العام.

وما زالت اللجنة الفنية المشتركة تتوقع نمو الطلب على النفط بنحو 6 ملايين برميل يوميا في 2021، لكنها قالت إن ثمة "قدرا كبيرا من عدم اليقين" يشمل تباين وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع الديون السيادية والتوزيع غير العادل للقاحات وتزايد الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19.

وقال مراقبو أوبك إن المجموعة قد تبقي على الإنتاج من دون تغيير عندما يجتمع الوزراء اليوم الخميس، أو تقرر زيادة الإنتاج ربما بأكثر من مليون برميل يوميا أو بمجرد نصف مليون برميل يوميا.