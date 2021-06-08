القاعدة الأولى عند الاستثمار في العملات المشفرة هو أن تغامر فقط بما أنت مستعد لخسارته

تعد العملات المشفرة سوقا مثيرة وجاذبة للمستثمرين، لأنها تَعِد بتحقيق الثروة خلال مدة وجيزة، إلا أنها في المقابل حافلة بالمخاطر والتقلبات.

ويقول موقع "إنسبيريشين فيد" (inspiration feed) الأميركي في تقرير له، إن أي شخص يشعر بالحماس تجاه الانطلاق في رحلة الاستثمار في العملات المشفرة، يجب عليه الاطلاع على مجموعة من القواعد البسيطة التي يجب التقيد بها، من أجل تجنب الخسارة والصدمات، وزيادة فرص الربح.

ويضيف الموقع أن هذه القواعد والتوصيات لا تتعلق فقط بتأمين الاستثمارات وضمان الربح، بل أيضا بإستراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر.

النظر في الجوانب الأمنية

رغم أن الميزة الأساسية للعملات المشفرة هي أنها مصممة لتكون آمنة ومضمونة، فإن هنالك خطوات إضافية يمكن اتخاذها لمزيد الحرص.

وتعتمد تحويلات العملة المشفرة على تكنولوجيا "البلوك تشين" (blockchain)، التي تعتمد على التشفير الرقمي لحماية البيانات الشخصية، ولمزيد التأمين يجب اختيار محفظة استثمارية تحتوي على ميزات حماية معززة.

والمحفظات التي تدار دون اتصال بالإنترنت تعتبر غالبا الخيار الأفضل، باعتبار أن اختراقها والتلاعب بها صعب جدا، بما أن البيانات موجودة في قرص صلب أو (USB)، وليست مخزنة بالاعتماد على تكنولوجيا التخزين السحابي.

يجب عليك دائما أن توازن بين المخاطر والمكاسب المحتملة وتتأكد من أن استثماراتك متنوعة ومنطقية (غيتي)

فكر في إستراتيجية استثمارك

القاعدة الأولى التي يجب التقيد بها عند الاستثمار في العملات المشفرة، هو أن تغامر فقط بما أنت مستعد لخسارته، إذ إن هذا المجال مليء بالمخاطر وتقلبات السوق، ولهذا السبب بالذات تكون الأرباح فلكية مقارنة بالاستثمارات التقليدية.

ويجب عليك دائما أن توازن بين المخاطر والمكاسب المحتملة، وتتأكد من أن استثماراتك متنوعة ومنطقية، وتكون على علم بكمية المال الذي تخاطر بخسارته حتى تكون تجربتك في هذا المجال صحية وطويلة المدى.

ومن الإستراتيجيات التي تلاقي شعبية في سوق العملات المشفرة هي شراء عملة محددة والاحتفاظ بها طوال الحياة مهما تقلبت الأسعار، وهو ما جعل الكثيرين يحققون أرباحا رغم تقلبات السوق.

احذر من البيع تحت طائلة الخوف

هذه النقطة مرتبطة بالنصيحة الثانية، حيث إن أي شخص مطلع على سوق العملات المشفرة يعلم أن الأسعار ترتفع وتنخفض بشكل دراماتيكي، وهو ما يسمح بتحقيق أرباح هائلة، ومن المهم جدا أن يبقى المستثمرون هادئين ويبتعدوا عن البيع في فترات الهلع عندما تبدأ الأسعار بالانخفاض.

ويرجع ذلك إلى أن أغلب أسعار العملات المشفرة تميل إلى تعديل نفسها بعد مرور أيام، وبالتالي فإن التسرع بالتفريط فيها مع أول هزة سوف يكلفك الكثير من المال، من استثماراتك الأصلية ومن الأرباح المحتملة.

وبشكل عام فإن الاستثمار في مجال العملات المشفرة يفترض أن يكون طويل المدى ولا يقبل عليه إلا أصحاب الخبرة والنفَس الطويل.

التنويع أكبر مكسب

رغم أن البتكوين (bitcoin) تعتبر العملة المشفرة الأكثر شعبية وشهرة في هذا المجال، فإن هذا لا يعني أنها الخيار الوحيد بالنسبة للمستثمرين، وهنالك نصيحة مهمة يجب على المبتدئين أن يتعرفوا عليها، وهي أهمية تنويع الاستثمارات.

ويعتبر شراء البتكوين فكرة جيدة إلا أنها مكلفة جدا في الوقت الحالي، وهنالك العديد من العملات البديلة التي تتمتع بقدرة على التطور تضاهي أو تفوق البتكوين، على غرار الإيثر والريبل ولايتكوين، وهذه خيارات ممتازة للمبتدئين الباحثين عن عملات غير مكلفة وتمتلك مقومات النمو في السوق.

هناك العديد من العملات التي تتمتع بقدرة على التطور تضاهي أو تفوق البتكوين (شترستوك)

احذر من عمليات التحايل

لسوء الحظ فإن هذه السوق الصاعدة مليئة بالمتحيلين، لذلك يجب عليك أن تنتبه إلى الخدع والفخاخ التي يتم نصبها من خلال الإغراء بالعائدات الضخمة التي قد تبدو غير منطقية، وأيضا يجب عليك أن تحذر من التفريط في مفاتيحك الشخصية وعناوينك لأشخاص آخرين، بما أن هذه أسهل طريقة ليتمكن القراصنة من اختراق حسابك وسرقة رصيدك.

وهنالك أنواع أخرى من الحيل التي يجب أن تنتبه لها، مثل هجمات التصيد بالرسائل التي تحمل روابط مغرية، لذلك يجب عليك الحذر من الروابط الغريبة التي عند فتحها تطلب منك إعادة إدخال معلومات حساسة مثل كلمات السر.

فعند الوقوع في هذا الفخ تكون بكل بساطة قد قدمت بياناتك السرية إلى عصابة من المجرمين.

وأخيرا، تحدث بعض المستثمرين عن حيلة أخرى تتمثل في تلقي مكالمات من مؤسسات حكومية تعنى بالضرائب والدخل، لتخبرك بأنك حققت أرباحا من استثماراتك الرقمية، وتطلب منك إعطاءهم بياناتك الخاصة حتى يحولوا لك أرباحك.

في كل الأحوال يجب عليك عدم الكشف أبدا عن معلوماتك المالية وكلمات السر عبر الهاتف، وتذكر أن الوكالات والمؤسسات الحكومية لا ترد على الهاتف ولا تستخدمه لهذه الأغراض.

لا تتوقف عن البحث والقراءة

يحب عليك أن تواصل دائما الاطلاع عن المزيد حول هذا المجال، باعتبار أن سوق العملات المشفرة تعتبر صاعدة وهي الآن بصدد التشكل، وتتغير كل يوم. لذلك يجب أن تبقى مطلعا على آخر الأحداث والقوانين المنظمة لهذه التجارة، إلى جانب اتجاهات السوق وتأثير كل ذلك على استثماراتك.

وحاول أن لا تعتمد في قراراتك على الضجيج والشائعات والانطباعات السطحية، بل يجب دائما البحث والتفكير جيدا لاتخاذ قرارات صائبة، وهذا مهم جدا بالنظر لوجود العديد من العملات المشفرة المزيفة وحتى الهزلية التي بدأت تطفو على السطح.

وتذكر أن العملة إذا لم يكن لها استعمال فعلي في الحياة الواقعية، فإن قيمتها مهما ارتفعت سوف تنهار في النهاية، ومن يستثمر فيها سيخسر أمواله.