التوقعات المالية تحذر من أن دول اليورو لن تعود للأداء الاقتصادي العادي لما قبل كورونا إلا بحلول العام 2022، وبالتالي من الأفضل تقديم حزمة إضافية من الحوافز المالية بهدف معالجة التفاوت، الذي بدأ يظهر بين دول الاتحاد.

ظهرت بعض المؤشرات على العودة إلى النشاط الاقتصادي المعتاد مع توجه العديد من دول الاتحاد الأوروبي نحو رفع القيود وتخفيف إجراءات الحجر الصحي؛ لكن درجة التعافي لن تكون متساوية بين جميع دول الاتحاد.

وتقول مجلة "إيكونوميست" (Economist) البريطانية -في تقرير لها- إن الدول الأوروبية تعرضت لضربات قوية بسبب موجات فيروس كورونا، والآن بدأت اقتصاداتها تستعيد عافيتها. وقد بلغت عمليات التطعيم أشواطا متقدمة في عدد من الدول، وتم تخفيف إجراءات الحجر الصحي على نطاق واسع.

وفي 17 مايو/أيار الماضي، تم تخفيض عدد ساعات حظر التجول الليلي في إيطاليا، وفي 19 من الشهر ذاته، تم السماح لسكان العاصمة الفرنسية (باريس) بالخروج للمقاهي، بعد 6 أشهر من الإغلاق.

وفي ألمانيا، يشعر أصحاب المؤسسات بموجة تفاؤل هي الأكبر خلال عامين، وذلك بحسب استطلاعات نُشرت في 25 مايو/أيار، وهناك شعور عام ببداية التعافي الاقتصادي؛ لكن الأمور لن تكون سهلة رغم المؤشرات الواعدة.

التعافي من كورونا

توضح المجلة أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تعيش قبل اندلاع أزمة كورونا أوضاعا اقتصادية متفاوتة، إذ إن دول الشمال على غرار ألمانيا كانت في حال أفضل من دول الجنوب على غرار إسبانيا وإيطاليا.

عرض على خشبة مسرح في الهواء الطلق أمام المتفرجين المتباعدين اجتماعيا في برلين/ألمانيا بتاريخ 27 مايو/أيار 2021 (الأوروبية)

وقد جاء الوباء لتعميق الأزمة في الدول المتعثرة، فبين الربع الأخير من 2019 والربع الثاني من 2020، شهد الاستهلاك المنزلي في إسبانيا وإيطاليا تراجعا بنسبة 30% و20% فيما لم تتجاوز نسبة التراجع في ألمانيا 11%. وقد ساهمت إجراءات الإغلاق وحالة الشلل التام في قطاع السياحة، في تعميق هذه المعاناة الاقتصادية.

ووفق المجلة، فإن المؤشرات في الوقت الحالي تؤكد أن الدول الأكثر تضررا من أزمة كورونا، هي التي بدأت التعافي الاقتصادي بوتيرة أسرع. وتشير بيانات التنقل من محرك البحث "غوغل" (GOOGLE) في منتصف مايو/أيار، إلى أن وتيرة السفر للترفيه والتسوق بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية في إيطاليا وإسبانيا بشكل أسرع من فرنسا وألمانيا، وقد يكون السبب في ذلك هو أن المحلات والوجهات السياحية فتحت بشكل مبكر.

وهناك مؤشرات أخرى تعكس بعض التفاوت، حيث تظهر بيانات منصة "إنديد" (Indeed) للبحث عن الوظائف في أوروبا، أن الوظائف الشاغرة في إيطاليا أكثر مما هو معروض في فرنسا وألمانيا.

إلغاء قيود السفر يكتسي أهمية كبيرة لدى الدول التي تعتمد على السياحة (رويترز)

3 عوامل تفسر التفاوت

وترى المجلة أن هناك 3 عوامل رئيسة ستحدد مدى التفاوت في مستويات التعافي الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي.