البث الحي
اقتصاد|لبنان

لبنان.. تسديد 400 دولار شهريا لمودعي الحسابات الأجنبية‎‎

يرتقب أن يصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمًا تفصيليًّا، منتصف الأسبوع المقبل، يحدد فيه آليات وكيفية تنفيذ القرار الصادر بالإجماع عن المجلس المركزي للمصرف.

قال مصرف لبنان المركزي إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية من 15% إلى 14% بدءا من الشهر المقبل (الجزيرة)
قال مصرف لبنان المركزي إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية من 15% إلى 14% بدءا من الشهر المقبل (الجزيرة)
5/6/2021

أعلن مصرف لبنان المركزي إلزام البنوك العاملة في السوق المحلية بسداد مبلغ 400 دولار شهريا من حسابات المودعين الأجنبية، تضاف إليها حصة بالقيمة عينها يتم صرفها بالليرة بسعر المنصة المستحدثة لدى مصرف لبنان المركزي، أي بحدود 12 ألف ليرة حاليًّا أو ما يوازي 4.8 ملايين ليرة ابتداء من الشهر المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الجمعة، عقب ترؤسه اجتماعًا استثنائيًّا للمجلس المركزي للمصرف.
وحسب البيان "يلزم قرار المصرف البنوك تسديد 400 دولار شهريًّا لأصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية، وما يوازيها بالليرة اللبنانية على سعر صرف المنصة (12 ألف ليرة مقابل الدولار)، اعتبارًا من أول يوليو/تموز المقبل"،

ومنذ أواخر 2019 جمدت المصارف اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم بالعملات الأجنبية، وفرضت قيودًا على السحوبات بالليرة اللبنانية.

 الاحتياطي الإلزامي

وفي موازاة تنفيذ القرار، قال المصرف إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية من 15% إلى 14%، بدءا من الشهر المقبل.
والاحتياطي الإلزامي مبلغ متغير من حيث القيمة، ويمثّل 15% من إجمالي النقد الأجنبي لدى المصارف، يحفظ لدى المركزي، ويستخدم في حالات الطوارئ.

وكانت جمعية المصارف اللبنانية دعت حاكم مصرف لبنان، الخميس، إلى خفض معدل الاحتياطي الإلزامي، مشيرة إلى عدم قدرتها على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية.

وأشار المصرف إلى أن المبالغ التي ستسددها البنوك في أول عام، تراوح بين مليار و 1.2 مليار دولار وستتمكن المصارف من سحب المبالغ نفسها من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها الإلزامية.

وفي العام الأول من تنفيذ القرار سيتم تسديد كامل أرصدة حسابات 800 ألف عميل، أي ما يقارب 70% من عدد حسابات المودعين.

ويرتقب أن يصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمًا تفصيليًّا، منتصف الأسبوع المقبل، يحدد فيه آليات وكيفية تنفيذ القرار الصادر بالإجماع عن المجلس المركزي للمصرف.

وكان البنك المركزي أصدر بيانا يوم الأربعاء الماضي بأنه سيوقف السحب عند سعر 3900 ليرة الثابت، دون إسهاب.

ولكنه سرعان ما تراجع الخميس عقب اندلاع احتجاجات ليطمئن حاكم البنك المركزي المودعين بأنه لم يفلس وأن ودائع اللبنانيين آمنة وسيستردونها.

مقايضة

وقالت جريدة الأخبار "خلف هذه الستارة، أتمّ سلامة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي مقايضة تطيير مشروع القيود على رأس المال (كابيتال كونترول)، وخضع للمصارف عبر تحرير أكثر من مليار دولار لها بتخفيض نسبة التوظيفات الإلزامية (ما يسمّيه «الاحتياطي الإلزامي») بالدولار، وأعطى لنفسه مُبرّرًا لوقف دعم الاستيراد نهائيًّا على اعتبار أنه أعاد الدولارات لأصحابها"

وأضافت "من أصل أكثر من 104 مليارات دولار، تمخّض جبل مصرف لبنان فولد أقل من مليارين ونصف مليار دولار، بالتقسيط"

وتابعت "قرار سلامة مؤشّر جديد على أنّ المنظومة التي سقطت مُستعدة لجرّ كل السكان معها نحو الهاوية، حتى لا تتخذ قرارًا واحدًا يمسّ بامتيازاتها".

ومنذ أكثر من عام يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدّت إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ هذا البلد العربي.

ويشهد لبنان احتجاجات بين حين وآخر يرفع فيها المتظاهرون شعارات تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي، ويطالبون باسترداد أموالهم المحتجزة في المصارف. ‎

المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة اللبنانية

حول هذه القصة

التعديات على الأملاك البحرية العامة في لبنان.. كيف تعكس عوائق استعادة الأموال المنهوبة؟

تغزو شواطئ لبنان من الشمال حتى الجنوب مئات المنشآت التي يندرج معظمها تحت خانة “التعديات غير القانونية”، ورغم حصول بعضها على مراسيم تشريعية من وزارة الأشغال، فإنها توصف بالمشبوهة، وفق خبراء.

2/6/2021
المزيد من اقتصاد

كيف يؤثر نهم الصين للمواد الأولية على الاقتصاد العالمي؟

الصين أول دولة تخرج من أزمة كورونا وهي المستفيد اقتصاديا وسياسيا من هذه الفترة كما جاء في تقرير &#34;سيكلوب&#34; (غيتي)

عبر إصدار صكوك سيادية.. مصر تستعد لدخول سوق التمويل الإسلامي لأول مرة

الصكوك السيادية ستصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية (الجزيرة)

مزادات السودان للدولار.. ما تأثيرها على السوق السوداء؟

قال متعاملون إن الدولار سجل 450 جنيها بالسوق السوداء يوم الأحد وانخفض إلى 445 بعد إعلان نتائج المزاد (غيتي إيميجز)

بعد بدء رفع القيود.. أي اقتصادات منطقة اليورو ستتعافى بشكل أسرع من أزمة كورونا؟

الدول الأوروبية تتعافى تدريجيا مع بداية رفع القيود التي ستعيد الانتعاش للأسواق (الأوروبية)
الأكثر قراءة

لهزيمة الكرش.. قبل كم ساعة من النوم يجب الامتناع عن الأكل؟ وكم خطوة تحتاج لتحرقه؟

في قبضة المقاومة.. "ما خفي أعظم" يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام

(الجزيرة)

عملية أوبرا الإسرائيلية تُدمر مفاعل العراق النووي عام 1981.. لماذا أخفقت المخابرات والدفاعات الجوية؟

مفاعل تموز النووي العراقي قصفته إسرائيل بغارة جوية عام 1981 ودمرته (الفرنسية)

رئيس البرلمان اتهمه بالإساءة للملك والعشائر والأمن الأردني يطوق منطقته.. لهذه الأسباب فصل مجلس النواب أسامة العجارمة

أسامة ‏العجارمة الذي صوت مجلس النواب بالأغلبية بفصله من عضويته بعد موافقته على مذكرة نيابية طالبت بفصله (مواقع التواصل)