أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجعا في مخزونات الخام بالبلاد بمقدار 5.1 ملايين برميل، في وقت كان المحللون يتوقعون انخفاضا بمقدار 2.4 مليون فقط.

عززت أسعار النفط الخام مكاسبها، اليوم الجمعة، مقتربة من أعلى مستوياتها في عامين، وسط توقعات بانتعاش الطلب العالمي يقابله قيود على الإمدادات.

وبحلول الساعة 09:52 بالتوقيت العالمي، كانت عقود خام برنت القياسي، تسليم أغسطس/آب، تتداول عند 71.65 دولارا للبرميل، بزيادة 34 سنتا أو 0.48%.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم يوليو/تموز، 35 سنتا أو بنسبة 0.48%، إلى 67.16 دولارا للبرميل. وأسعار الخامين القياسيين عند أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2019.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لزيادة بأكثر من 2.8 %، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لارتفاع 4%.

وتلقت الأسعار دعما من بيانات قوية بشأن الاقتصاد الأميركي، وتخفيف قيود كورونا حول العالم، مع تقدم عمليات التطعيم ضد الفيروس.

وأمس، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجعا في مخزونات الخام بالبلاد بمقدار 5.1 ملايين برميل، في وقت كان المحللون يتوقعون انخفاضا بمقدار 2.4 مليون فقط.

كما أظهرت تراجع طلبات إعانات البطالة الجديدة إلى ما دون 400 ألف طلب، في أحدث أسبوع، مقتربة من مستوياتها أوائل مارس/آذار 2020، قبل أن تضرب جائحة كورونا سوق العمل الأميركي.

كما تلقت أسعار الخام دعما من تثبيت قيود الإنتاج من قبل تحالف أوبك بلس (OPEC+) الذي قرر، الثلاثاء، الإبقاء على تخفيضات متفق عليها عند 6.6 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يوليو/تموز المقبل.