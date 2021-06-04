أردوغان يعلن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز بالبحر الأسود

يرى أردوغان أن الاكتشافات الأخيرة في مجال الطاقة تمثل حلا لبعض المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ سنوات، بما في ذلك الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الجمعة- اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود.

وفي مؤتمر بولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود شمالي البلاد، أوضح أردوغان أن إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في المنطقة بلغ 540 مليار متر مكعب، مع الاكتشاف الجديد.

وأكد أن أنشطة التنقيب في محيط موقع "أماسرا-1" مستمرة، ونتطلع لورود أخبار سارة جديدة من هذه المنطقة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال أردوغان في مقابلة تلفزيونية إنه سيزف اليوم الجمعة بشرى جديدة حول اكتشافات النفط والغاز في البحر الأسود.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) عن المصادر قولها إن البيانات الأولية للبئر البحرية "أماسرا-1" أظهرت وجود كميات مكتشفة حديثا من الغاز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس الخميس.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن الأرقام التي تتحدث عنها تركيا لم تتأكد من أي جهة مراجعة مستقلة.

اكتشاف ضخم

وكانت تركيا اكتشفت العام الماضي وجود نحو 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في البئر "تونا-1" القريبة من "أماسرا-1″، وهو أكبر اكتشاف غاز في البحر الأسود حتى الآن.

وتتوقع تركيا أن يكون أول تدفق للغاز من حقل سكاريا في 2023، وقال مصدر مطلع إن من المنتظر أن يبلغ تدفق الغاز سنويا 15 مليار متر مكعب اعتبارا من 2025.

والخميس، قال الرئيس أردوغان إن بلاده نجحت في إنتاج النفط من آبار مغلقة تم ردمها سابقا، بحجة أنها لا تحتوي على نفط.

وزير النقل: ميناء فيليوس هو أحد المشاريع التي كان يحلم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بتحقيقها (الأناضول)

ويقول المسؤولون الأتراك إن شركة "تابو" (Tpao) الحكومية ستتولى تنمية هذه الحقول واستغلالها بمواردها الخاصة، ولن تحتاج إلى تمويل خارجي.

ويرى أردوغان أن الاكتشافات الأخيرة في مجال الطاقة تمثل حلا لبعض المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ سنوات، بما في ذلك الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة، مما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى تركيا.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن من المتوقع أن يوفر حقل ساكاريا ما يصل إلى 30% من الغاز الذي يتطلبه اقتصاد تركيا.

وتستورد أنقرة حاليا ما يقارب 50 مليار متر مكعب من الغاز الذي تستهلكه سنويا، ويتوقع المسؤولون أن يعزز الإنتاج المحلي الطلب على الغاز في البلاد بنسبة 60%، ليصل إلى 80 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أيضا أن تسمح الاكتشافات لتركيا باستيراد غاز أرخص ثمنا، وخفض متوسط ​​فاتورة الطاقة السنوية بنحو 44 مليار دولار.

وستنتهي قريبا العقود الطويلة الأجل مع شركة غازبروم الروسية (Gazprom)، وشركة سوكار الأذربيجانية (Socar)، ومنتجي الغاز الطبيعي المسال النيجيري لحوالي 16 مليار متر مكعب من الإمدادات السنوية.

افتتاح ميناء جديد

وفي تركيا أيضا، تشهد ولاية زونغولداق -شمال غربي تركيا- اليوم الجمعة افتتاح ميناء "فيليوس" بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، ومسؤولين آخرين.

وفي حديثه للأناضول، قال قره إسماعيل أوغلو إنهم يواصلون بعزم تحقيق أهداف تركيا في تطوير بناها التحتية في مجالات النقل البري والبحري والجوي، وأضاف أن ميناء "فيليوس" سيكون أحد المشاريع التي تفخر بها تركيا.

وأشار إلى أن ميناء فيليوس هو أحد المشاريع التي كان يحلم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بتحقيقها.

وأضاف "تمكنا من تنفيذ مشروع لطالما كان حلما طوال 150 عاما. وأوضح أن ميناء فيليوس سيصبح أحد أبرز المراكز التجارة البحرية في المنطقة، إلى جانب كونه مركزا لوجستيا ضخما.

والميناء -الذي وضع حجر أساسه عام 2016- من المقرر أن تكون طاقته الاستيعابية في المرحلة الأولى 5 ملايين طن سنويا، على أن تصل في المرحلة الثانية إلى 25 مليونا.