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اقتصاد|سودان

صندوق النقد الدولي يخفف أعباء ديون السودان

عبء الديون الخارجية سينزل من نحو 56 مليار دولار إلى 6 مليارات

السودان توصل إلى تسوية متأخرات قيمتها 1.4 مليار دولار مستحقة للصندوق لبدء مفاوضات تخفيف ديونه (رويترز)
السودان توصل إلى تسوية متأخرات قيمتها 1.4 مليار دولار مستحقة للصندوق لبدء مفاوضات تخفيف ديونه (رويترز)
30/6/2021-|آخر تحديث: 30/6/202110:24 PM (مكة المكرمة)

قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار مدته 39 شهرا، وذلك بعد أن توصلت الخرطوم إلى تسوية متأخرات قيمتها 1.4 مليار دولار مستحقة للصندوق لبدء مفاوضات تخفيف ديونه.

وقالت كبيرة مستشاري صندوق النقد الدولي كارول بيكر إن عبء ديون السودان الخارجية سينزل من نحو 56 مليار دولار إلى 6 مليارات، وأضافت أن تلك الخطوة تمثل عودة حقيقية للسودان للانخراط في المجتمع الدولي.

وختمت بيكر أن نادي باريس الذي سيجمع السودان مع دائنيه خلال قرابة شهر، سيحدد بشكل أدق حجم الإعفاءات ومقدار تخفيض الديون عليه.

من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن ديون بلاده المتوقع إسقاطها خلال عام من اليوم تبلغ نحو 50 مليار دولار.

وأكد حمدوك أن ذلك سيفتح المجال لاستقبال منح وقروض جديدة، من بينها 4 مليارات دولار تُصرف على الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي.

المصدر : الجزيرة

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