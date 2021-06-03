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اقتصاد

الأمم المتحدة: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوى خلال عقد

مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية قفز للشهر الـ12 على التوالي في مايو/أيار (الجزيرة)
مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية قفز للشهر الـ12 على التوالي في مايو/أيار (الجزيرة)
3/6/2021-|آخر تحديث: 3/6/202108:44 PM (مكة المكرمة)

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى لها خلال نحو عقد من الزمان؛ لتضاعف المخاوف بشأن ازدياد فواتير المواد الغذائية، فيما تعاني الاقتصادات للخروج من أزمة كوفيد-19.

وقفز مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية للشهر الـ12 على التوالي في مايو/أيار، وهي أطول فترة ممتدة خلال عقد. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلى تسريع وتيرة التضخم الأوسع؛ لتعقد بذلك جهود البنوك المركزية في تقديم المزيد من المحفزات، وفق ما أوردته وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء.

ويعيق الجفاف في مناطق الزراعة الرئيسة في البرازيل المحاصيل من الذرة إلى القهوة، كما تباطأ إنتاج الزيوت النباتية في جنوب شرق آسيا.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة "فاو" (FAO) -في بيان اليوم الخميس- "ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في مايو/أيار بأسرع وتيرة شهرية لها خلال أكثر من عقد. وأدت الزيادة في أسعار الزيوت النباتية والسكر والحبوب إلى زيادة في المؤشر".

ويسير مؤشر الأمم المتحدة عند أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2011، فيما اكتسب الشهر الماضي 4.8% ليكون الأعلى خلال أكثر من 10 سنوات.

وأثارت تلك الزيادة ذكريات عن عامي 2008 و2011، عندما أدى ارتفاع الأسعار إلى أعمال شغب مرتبطة بالغذاء في أكثر من 30 دولة.

ووصلت مشكلة المجاعة في العالم بالفعل إلى أسوأ مراحلها خلال سنوات، فيما تفاقم الجائحة من عدم المساواة في الغذاء بالإضافة إلى حالات الطقس المتطرفة والصراعات السياسية.

المصدر : الألمانية

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