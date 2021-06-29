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اقتصاد|جزائر

ارتفاع عائدات الجزائر من مبيعات النفط والغاز إلى 12.6 مليار دولار خلال 5 أشهر

سوناطراك قررت عدم تجديد عقد لصالح وزارة الكهرباء اللبنانية، مؤكدة أنها أبلغت الطرف اللبناني قبل 6 أشهر من انتهاء العقد نهاية العام الماضي

الشركة الجزائرية توقعت أن تصل الإيرادات للعام الجاري إلى 30 مليار دولار (الفرنسية)
الشركة الجزائرية توقعت أن تصل الإيرادات للعام الجاري إلى 30 مليار دولار (الفرنسية)
29/6/2021-|آخر تحديث: 29/6/202111:29 PM (مكة المكرمة)

ارتفعت عائدات الجزائر من مبيعات النفط والغاز بنحو الثلث خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بمستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية "سوناطراك"، توفيق حكار، أن الإيرادات بلغت 12 مليارا و600 مليون دولار، ارتفاعا من 8 مليارات و100 مليون دولار قبل عام.

وتوقع حكار أن تصل الإيرادات للعام الجاري إلى 30 مليارا إذا ظلت أسعار النفط بين 65 دولارا و75 دولارا للبرميل.

وبلغت عائدات الشركة الجزائرية 22 مليار دولار العام الماضي، بتراجع 11 مليارا مقارنة بإيرادات سنة 2019.

من جهة أخرى، ذكر الوزير الجزائري أن سوناطراك قررت عدم تجديد عقد لصالح وزارة الكهرباء اللبنانية، وأنها أبلغت الطرف اللبناني قبل 6 أشهر من انتهاء العقد نهاية العام الماضي.

وقال إن سوناطراك تعاملت مع لبنان رغم الصعوبات في الدفع خلال فترة قاربت عامين.

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية أن بلاده جهزت نفسها للتجاوب مع أي طلب إسباني بشأن الغاز إذا قرر المغرب إنهاء عقد الامتياز الذي يجمعه مع الجزائر وإسبانيا من خلال خط أنابيب يعبر الأراضي الإسبانية.

وأضاف أن العقد ينتهي بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأن مفاوضات تجري حاليا في هذا الصدد.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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