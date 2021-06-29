قال متحدث باسم فيسبوك: يسعدنا أن قرارات اليوم تعترف بالعيوب في الشكاوى الحكومية المقدمة ضد شركتنا.

رفض قاض أميركي دعوى "مكافحة احتكار" ضد فيسبوك (facebook) والتي سعت لإجبار عملاق التواصل الاجتماعي على بيع إنستغرام (Instagram) وواتساب (WhatsApp) قائلا إن الشكوى الفدرالية "غير كافية من الناحية القانونية" وهو ما أدى لارتفاع أسهم فيسبوك بأكثر من 4% بعد الحكم، حيث وصلت القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة.

وكان هذا الحكم بمثابة أول ضربة كبيرة لدعاوى قضائية حكومية وفدرالية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى العام الماضي، والتي تسعى إلى كبح الانتهاكات المزعومة لقوتها السوقية الهائلة.

وقال القاضي جيمس بواسبيرغ من المحكمة الجزئية لمنطقة كولومبيا إن لجنة التجارة الفدرالية US Federal Trade Commission فشلت في إظهار أن فيسبوك تتمتع بسلطة احتكارية في سوق الشبكات الاجتماعية، لكن يمكن للجنة التجارة الفدرالية تقديم شكوى جديدة بحلول 29 يوليو/تموز.

كما رفض دعوى قضائية من قبل عدة ولايات، قائلا إنها انتظرت وقتا طويلا للطعن في عمليات الاستحواذ على إنستغرام وواتساب عامي 2012 و2014 على التوالي، ولم يدع القاضى الولايات لإعادة تقديم شكاواها، في وقت قال متحدث باسم مكتب المدعي العام في نيويورك إنه "يدرس خياراتنا القانونية".

طلب فيسبوك رفض الدعاوى القضائية

وفيما يتعلق بدعوى لجنة التجارة الفدرالية (FTC) كتب القاضي "رغم أن المحكمة لا توافق على جميع ادعاءات فيسبوك هنا، فإنها توافق في النهاية على أن شكوى الوكالة غير كافية من الناحية القانونية، وبالتالي يجب رفضها".

وقال متحدث باسم فيسبوك "يسعدنا أن قرارات اليوم تعترف بالعيوب في الشكاوى الحكومية" المقدمة ضد الشركة. وقال متحدث باسم لجنة التجارة الفدرالية إن الوكالة "تراجع الرأي عن كثب وتقيم أفضل خيار للمضي قدما".

وكانت النقطة المضيئة للجنة التجارة الفدرالية في الرأي هي قول القاضي إن الوكالة كانت "على أرض صلبة في التدقيق بعمليات الاستحواذ على إنستغرام وواتساب، حيث ترفض المحكمة حجة فيسبوك بأن لجنة FTC تفتقر إلى سلطة طلب الإنصاف القضائي ضد هذه المشتريات".

وقد رفعت لجنة التجارة الفدرالية ومجموعة كبيرة من الولايات دعاوى قضائية منفصلة، العام الماضي، اتهمت فيسبوك بخرق قانون مكافحة الاحتكار لإبقاء المنافسين الصغار في مأزق من خلال اقتناص منافسين، مثل إنستغرام مقابل مليار دولار، وواتساب نظير 19 مليارا.