البث الحي
اقتصاد|مصر

صندوق النقد يوافق على صرف الدفعة الأخيرة من قرض لمصر

صندوق النقد الدولي أقر في نهاية يونيو/حزيران 2020 خطة مساعدات لمصر مدتها 12 شهرا بقيمة إجمالية بلغت حينها نحو 5.2 مليارات دولار.

تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيعها سيكون ضروريا لمواجهة تحديات ما بعد الجائحة (غيتي)
تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيعها سيكون ضروريا لمواجهة تحديات ما بعد الجائحة (غيتي)
24/6/2021

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلس إدارته وافق أمس الأربعاء على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض حصلت عليه في إطار برنامج مساعدات مدته 12 شهرا، مشيرا إلى أن قيمة هذه الدفعة تبلغ نحو 1.7 مليار دولار.

وقالت المؤسسة النقدية -في بيان صدر في مقرها بواشنطن- إن مصر استجابت لأزمة كوفيد-19 بتيسير مالي ونقدي حكيم، مما ساعد في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية للأزمة، وفي الوقت نفسه ساعد في الحفاظ على كل من الاستقرار الاقتصادي وخدمة الدين وثقة المستثمرين.

وكان الصندوق أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري يوم 25 مايو/أيار الماضي أنه توصل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض.

ولفت الصندوق في بيانه إلى أنه في ظل الأخطار التي ما زالت تتهدد الاقتصاد المصري والناجمة عن حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لمصر، ينبغي على السياسات المالية والنقدية القصيرة الأجل أن تستمر في دعم الانتعاش والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أعرب الصندوق عن قناعته بأن تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيعها سيكون ضروريا لمواجهة تحديات ما بعد الجائحة، ولإطلاق العنان لإمكانيات النمو الهائلة في مصر.

وكان صندوق النقد الدولي أقرّ في نهاية يونيو/حزيران 2020 خطة مساعدات لمصر مدّتها 12 شهرا بقيمة إجمالية بلغت حينها نحو 5.2 مليارات دولار (ما يعادل 5.4 مليارات دولار حاليا)، من بينها مبلغ ملياري دولار حصلت عليه القاهرة في الحال وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

وما لبث أن وافق مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي في ختام مراجعة أولى للاقتصاد المصري على الإفراج عن 1.6 مليار دولار من هذا القرض، بعد أن تبين له أن السلطات المصرية تعاملت كما ينبغي مع أزمة الجائحة.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

حرب أسعار الفائدة في تركيا.. الرابحون والخاسرون

أردوغان يرفض علنا أسعار الفائدة المرتفعة لاعتقاده أنها تزيد التضخم (رويترز)

أزمة رأس المال.. هل أميركا مستعدة للأزمات الاقتصادية القادمة؟

إدارة الرئيس الأميركي بايدن أطلقت أكبر توسع مالي على الإطلاق بضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد (غيتي إيميجز)

منتدى قطر الاقتصادي يركز على قضايا المرأة بختام أعماله

أعمال منتدى قطر الاقتصادي اختتمت أمس الأربعاء (الجزيرة)

حسن الذوادي في منتدى قطر الاقتصادي: كأس العالم 2022 سيكون آمنا وسيشهد أمورا مميزة لأول مرة بتاريخ كأس العالم

الذوادي يتحدث خلال المنتدى الاقتصادي عن مونديال قطر 2022 (الجزيرة)
الأكثر قراءة

وفاة الناشط نزار بنات.. مطالب أميركية وأممية وأوروبية بتحقيق شفاف وغضب فلسطيني ضد السلطة

دماء زرقاء في غرفة العمليات.. الجراح المناوب يروي ما حدث ليلة وفاة ديانا

الأميرة الراحلة ديانا (الفرنسية)

تعرف على لقاح عبدالله الكوبي المضاد لكورونا.. وما السر وراء اسمه؟

شبهة اغتيال.. من هو نزار بنات؟ وكيف توفى بعد اعتقاله من الأمن الفلسطيني؟