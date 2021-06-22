البث الحي
اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

الولايات المتحدة.. "الفدرالي" متفائل بتحسن الاقتصاد عام 2021

توزيع اللقاحات في مختلف الولايات الأميركية ساهم في إجراء تعاف سريع في السياسة النقدية والمالية، وتعزيز التوظيف.

"الفدرالي" يتبع سياسة نقدية تهدف لتعزيز اقتصاد قوي ومستقر يمكنه تحسين ظروف جميع الأميركيين (غيتي إيميجز)
"الفدرالي" يتبع سياسة نقدية تهدف لتعزيز اقتصاد قوي ومستقر يمكنه تحسين ظروف جميع الأميركيين (غيتي إيميجز)
22/6/2021

أبدى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (الفدرالي) تفاؤله حيال ظهور تحسن متسارع في اقتصاد بلاده لما تبقى من عام 2021، مدفوعا باستمرار توزيع اللقاحات.

وقال في بيان صادر عن مكتبه، في ساعة متأخرة أمس، إن توزيع اللقاحات في مختلف الولايات ساهم بإجراء تعاف سريع في السياسة النقدية والمالية، وتعزيز التوظيف، في وقت يسير الناتج المحلي الإجمالي على الطريق الصحيح.

وتضرر الاقتصاد الأميركي بشدة من تداعيات تفشي فيروس كورونا خلال العام الماضي، قبل أن يظهر تحسنا في مؤشرات عدة، منها تحسن الإنفاق الأسري، وعودة قطاعات الإسكان والاستثمار والصناعة للنشاط مجددا.

واعتبر باول أن "الفدرالي" يتبع حاليا سياسة نقدية تهدف إلى تعزيز اقتصاد قوي ومستقر يمكنه تحسين النتائج الاقتصادية لجميع الأميركيين، وقد زاد التضخم بشكل ملحوظ الأشهر الأخيرة، وهو مؤشر على تحسن الاستهلاك.

لكنه رأى أن الوباء ما يزال يشكل مخاطر على التوقعات الاقتصادية، وقد أدى التقدم في اللقاحات إلى الحد من انتشار الفيروس، لكن ظهور سلالات جديدة يربك الاقتصاد المحلي.

ماليا، أوضح باول أن ضخ قرابة تريليوني دولار في الاقتصاد المحلي أسهم في تسريع عجلة عودة الاقتصاد إلى طريق النمو خلال العام الجاري، متوقعا نموا لم يسبق له مثيل منذ عقود.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع تعافيا أسرع من المتوقع في الاقتصاد الأميركي بفضل لقاحات كورونا وخطط الإنعاش.

ويتوقع الصندوق نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.4% العام الجاري، و3.5% عام 2022.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.5% عام 2020 بأكمله، وفق بيانات وزارة التجارة، بأقل من مقدار النصف من توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش 6.6%.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

هل تغرق الولايات المتحدة في الديون؟

قبل بضع سنوات، توصّل بعض الخبراء لنظرية غريبة، مضمونها أنه طالما ظلت أسعار الفائدة منخفضة، يمكن للحكومة الأميركية أن تنفق وتقترض تريليونات الدولارات دون أن تتكبد خسائر، بل يمكنها مراكمة الثروة.

6/6/2021
المزيد من اقتصاد

منتدى قطر الاقتصادي يسلط الضوء على تجارب قطر وتركيا وبريطانيا في ظل كورونا

وزير التجارة القطري علي بن أحمد الكواري خلال منتدى قطر الاقتصادي (الجزيرة)

الطريق الساحلي في ليبيا.. شريان حياة اقتصادي

كان الطريق الساحلي قد أغلق منذ عامين بعد شن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على مدينة سرت والسيطرة عليها (مواقع التواصل الاجتماعي)

منتدى قطر: تعافي الاقتصاد العالمي مرهون بالتعاون الدولي وتوفير لقاحات كورونا

منتدى قطر الاقتصادي يستضيف نخبة عالمية تضم أكثر من ألفي شخص من رؤساء تنفيذيين وشخصيات ملهمة وصناع قرار (الجزيرة)

حروب البذور.. القصة كاملة

الأكثر قراءة
logo

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

في ظل التوتر بين أنقرة وأثينا.. مشروع قانون أميركي لتعزيز الشراكة الدفاعية مع اليونان

اندلع توتر في الفترة الأخيرة بين أنقرة وأثنيا على خلفية النشاط التركي في شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز (رويترز)

بعد بحث وتدقيق رئيس آبل يعلنها.. أندرويد أسوأ وأخطر من آيفون لسبب مخيف اكتشف حديثا

كوك في مؤتمر &#34;فيفا تيك&#34;، وهو أحد أكبر مؤتمرات الشركات الناشئة والتقنية في أوروبا، أعلن عن وجود برامج ضارة على أندرويد أكثر من آيفون (رويترز)

يهدد الجزائر مجددا.. لماذا يعادي حفتر الجزائر من جنوب ليبيا؟

اللواء المتقاعد حفتر (يمين) والرئيس الجزائري تبون (وكالات)