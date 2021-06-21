مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي توقفت أمس الأحد، بعد فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

ارتفعت أسعار النفط -اليوم الاثنين- مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي، مما قد ينبئ بتأخر في استئناف إمدادات إيران العضو في أوبك (Opec).

وبحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت تسليم أغسطس/آب مرتفعا 23 سنتا، بما يعادل 0.3% إلى 73.74 دولارا للبرميل، وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/تموز 71.94 دولارا، بزيادة 30 سنتا أو 0.4%.

وارتفع كلٌّ من خامي القياس على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة، وسط تفاؤل حيال وتيرة التطعيم العالمي وتحسن حركة الرحلات الصيفية.

ورفع الانتعاش علاوات التسليم الفوري للخام في آسيا وأوروبا إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، وكتب محللو "إيه إن زد" (ANZ) في مذكرة "انتعاش الطلب في صيف نصف الكرة الشمالي من القوة، مما يعزز بواعث قلق السوق حيال مزيد من الانخفاضات الحادة في المخزونات".

وتوقفت مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي أمس الأحد بعد فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية هناك، وقال دبلوماسيان إنهما يتوقعان توقفا لنحو 10 أيام.