البث الحي
اقتصاد|قطر

وزير خارجية قطر يفتتح رواق الدوحة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

تأتي مشاركة دولة قطر في المنتدى بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يفتتح جناح دولة قطر في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (الصحافة القطرية)
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يفتتح جناح دولة قطر في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (الصحافة القطرية)
2/6/2021-|آخر تحديث: 2/6/202108:44 PM (مكة المكرمة)

انطلقت في روسيا، فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بمشاركة ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات العالمية من مختلف القطاعات، ومسؤولين حكوميين كبار.

وافتتح الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الرواق الوطني القطري بالمنتدى، بمشاركة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف وممثلين عن شركات ومؤسسات كبرى من روسيا وقطر.

وفي كلمة افتتاحية، شدد وزير الخارجية القطري على أن المشاركة القطرية في المنتدى تأتي انطلاقا من فهم أهمية التعاون الثنائي بين الدوحة وموسكو في مختلف المجالات.

وتشارك قطر في المنتدى- الذي يقام خلال الفترة من 2 – 5 يونيو/حزيران الجاري- كضيف شرف، ممثلة بأحد أكبر الوفود.

ويحتضن الرواق مختلف الفعاليات الاقتصادية والثقافية مع التركيز على تطوير قطاع الأعمال والاستثمارات بين قطر وروسيا.

أهمية المنتدى

وتأتي مشاركة دولة قطر في المنتدى بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

يذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدأ تنظيمه في عام 1997، ويُعد منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من السياسيين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين ورؤساء كبرى الشركات وممثلي قطاع الأعمال من كل دول العالم، إلى جانب ممثلي الجهات الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

ويتضمن برنامج المنتدى هذا العام مجموعة من المواضيع الرئيسية، أهمها "توحيد الجهود من أجل التنمية" و"أهداف التنمية الروسية.. من المهام إلى النتائج".

كما يشمل المنتدى تنظيم حوارات بين قطاع الأعمال الروسي وممثلين عن قطاعات الأعمال في دولة قطر وأفريقيا وألمانيا وإيطاليا وكذلك أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية وفنلندا، فضلا عن فرنسا والسويد واليابان.

ويتضمن البرنامج إلى جانب ذلك تنظيم أكثر من 130 جلسة نقاشية للخبراء تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات لتطوير مختلف مجالات الاقتصاد.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

حول هذه القصة

بعدما تضرر من كورونا.. قمة صناعة السفر في العالم تبحث عن حلول لتعافي القطاع السياحي

استضافت العاصمة السعودية الرياض قادة صناعة السفر بالعالم في قمة تعافي القطاع السياحي التي انعقدت لبحث الحلول المشتركة للنهوض بالقطاع السياحي بعد الأزمات الكبيرة التي حلت به جراء فيروس كورونا.

30/5/2021
المزيد من اقتصاد

قرار للمركزي يثير الاحتجاجات بلبنان.. هل خسر المودعون أموالهم؟

إقبال على أجهزة الصرف الآلي أمس الأربعاء للسحب بسعر 3900 ليرة للدولار قبل بدء سريان القرار اليوم (رويترز)

منتدى بطرسبورغ بوابة لشراكة اقتصادية واسعة بين قطر روسيا

فرص الأعمال في بطولة كأس العالم 2022 حاضرة في المنتدى (رويترز)

منظمة العمل الدولية: جائحة كورونا أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر

عام 2020، فُقد 8.8% من ساعات العمل العالمية مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، وهو ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل (الجزيرة)

لتعزيز التجارة في المنطقة.. تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في قطر

بانضمام قطر يرتفع عدد دول مجلس التعاون الخليجي المطبقة لنظام &#34;تير&#34; إلى 5 من أصل 6 دول بالمجلس (الأناضول)
الأكثر قراءة

دعا النوابَ اليمينيين وقادة المستوطنين لاجتماع طارئ.. نتنياهو يحشد لحجب الثقة عن حكومة "التغيير" المقبلة

نتنياهو (وسط) يعتمد على نواب اليمين المتطرف في تحركاته لإسقاط الحكومة الجديدة (الصحافة الإسرائيلية)
logo

جريمة في ليل العراق.. من قتل الملك غازي بن فيصل الهاشمي؟!

النمسا.. توقف عمل خريطة مثيرة للجدل استهدفت المسلمين

جماعة &#34;المجتمع الديني الإسلامي في النمسا&#34; حذرت من مغبة وصم جميع المسلمين الذين يعيشون في النمسا بأنهم خطر محتمل على المجتمع (مواقع التواصل)

طائرة عسكرية إسرائيلية تعبر أجواءها.. استياء في ماليزيا من صمتها

مقاتلة تابعة للجيش الماليزي خلال استعراض في عرض عسكري بسنغافورة (رويترز-أرشيف)