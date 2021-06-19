فاز تحالف يضم "قطر للبترول" بحقوق الاستكشاف في منطقتين بحريتين بجمهورية سورينام بموجب عقود مشاركة في الإنتاج كجزء من جولة عطاءات سورينام البحرية التي عقدت أخيرًا.

وأعلنت شركة النفط الحكومية في سورينام "ستاتسولي" (Staatsolie) العطاءات الفائزة في الجولة التنافسية، حيث مُنح تحالف من شركات تابعة لقطر للبترول (بنسبة 20%)، وشركة توتال للطاقة (المشغل بنسبة 40%)، وستاتسولي (بنسبة 40%) حقوق استكشاف المنطقتين الضحلتين 6 و8، المتاخمتين مباشرة للمنطقة 58 التي تتمتع باكتشافات منتجة.

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول "يسعدنا الفوز بحقوق التنقيب في المنطقتين 6 و8، وهو ما يمثل أول دخول لقطر للبترول إلى سورينام".

وأضاف "سيعزز هذا النجاح وجودنا في حوض غيانا-سورينام، وحضور قطر للبترول في أميركا اللاتينية، ويمثل خطوة ناجحة أخرى نحو تحقيق طموحاتنا في النمو على الصعيد الدولي".

وتقع المنطقتان البحريتان المتجاورتان 6 و8 مباشرة جنوب المنطقة 58 في المياه الضحلة قبالة شواطئ جنوب سورينام، بالقرب من الحدود مع غيانا، حيث تراوح أعماق المياه فيها بين 30 و65 مترًا.

وتغطي المنطقتان مساحة إجمالية تبلغ نحو 2.750 كيلومتر مربع.