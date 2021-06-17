يستضيف المنتدى، خلال الفترة 21 – 23 يونيو/حزيران الحالي، نخبة عالمية تضم أكثر من ألفي شخص من رؤساء دول وحكومات، وشخصيات ملهمة وصناع قرار.

يُلقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الاثنين المقبل، كلمة في الجلسة الافتتاحية لـ "منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ" والذي يعقد برعاية أميرية.

ويعقد المنتدى، بنسخته الأولى، عبر تقنية الاتصال المرئي، ويتم إنتاجه من قبل "بلومبيرغ مباشر" ويشارك فيه العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات.

ومن بين هؤلاء: نانا أكوفو-أدو (رئيس غانا) وبوريس جونسون (رئيس وزراء بريطانيا) وبول كاغامي (رئيس رواندا) وسيريل رامافوزا (رئيس جنوب أفريقيا) وماكي صال (رئيس السنغال) وأرمين سركيسيان (رئيس أرمينيا) بالإضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم.

ويستضيف المنتدى -الذي يعقد خلال الفترة 21 حتى 23 يونيو/حزيران الحالي- نخبة عالمية تضم أكثر من ألفي شخص من رؤساء تنفيذيين، وشخصيات ملهمة وصناع قرار في مجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ.

وسيعمل المشاركون على تحديد الفرص وتقديم الحلول، وإعادة التفكير في المشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط.

وقال تقرير لوكالة الأنباء الرسمية (قنا) إن انطلاقة المنتدى من مدينة الدوحة تبرز موقع دولة قطر الإستراتيجي وقدرتها على الربط ما بين آسيا وأفريقيا وأبعد من ذلك، والذي بدوره سيمثل أيضا محورا لمناقشات ديناميكية ما بين المشاركين حول أهمية توطيد وتعميق سبل التعاون والتواصل كوسيلة لتعزيز الفرص الاقتصادية.

يستضيف المنتدى نخبة عالمية تضم أكثر من ألفي شخصية بارزة (مواقع المنتدى)

محاور المنتدى

ويتضمن جدول أعمال المنتدى الذي يقام على مدار 3 أيام، 6 محاور رئيسية:

"التكنولوجيا المتقدمة" الذي يسلط الضوء على التغييرات الدائمة في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا.

"عالم مستدام" الذي يستكشف تقاطع الرأسمالية مع المناخ.

"الأسواق والاستثمار" ويناقش قدرة المستثمرين في سعيهم الحثيث إلى فرص النمو، على تشكيل اقتصاد عالمي أكثر مرونة.

"تدفقات الطاقة والتجارة" الذي يجمع بين وسطاء الطاقة العالميين لمشاركة رؤيتهم المستقبلية.

"المستهلك المتغير" الذي يتناول مستقبل التجارة.

"عالم أكثر شمولا" لتقديم أفكار حول تعافي المجتمعات ما بعد جائحة كورونا.

وسيبث المنتدى، الذي تنتجه "بلومبيرغ مباشر" باستخدام تجربة متميزة بتكنولوجيا 360 عابرة للمنصات، ويمكن مشاهدة البث المباشر من خلال "بلومبيرغ تيرمنال" والتغطية الإخبارية عبر منصات وسائل الإعلام العالمية لمجموعة بلومبيرغ، بما في ذلك تلفزيون بلومبيرغ والموقع الإلكتروني bloomberg.com.

كما يمكن الاطلاع على آخر التحديثات حول المتحدثين وجدول الأعمال الكامل عبر qatareconomicforum.com.