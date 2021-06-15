أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء عقب مباحثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن بعد وصوله إلى بروكسل، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى تسوية للخلاف الذي طال أمده بشأن المساعدات الحكومية لشركتي "بوينغ" (Boeing) و"إيرباص" (Airbus) لصناعة الطائرات.

وقالت "بدأ الاجتماع بإحراز تقدم بشأن الطائرات، كنا قد قررنا معا حل هذا الخلاف، اليوم التزمنا بوعدنا"، وأضافت "هذا الاتفاق يفتح فصلا جديدا في علاقاتنا، لأننا ننتقل من خلاف إلى تعاون في مجال الطيران بعد نزاع استمر 17 عاما".

ووافق الطرفان على تعليق الرسوم الجمركية العقابية المفروضة في إطار هذا الخلاف، لمدة 5 سنوات.

وفي مارس/آذار الماضي، وافق الشركاء على رفع الرسوم الجمركية لمدة 4 أشهر.

ويطرح هذا الإعلان جانبا نزاعا تجاريا كبيرا أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة لأكثر من عقد ونصف العقد، بقيمة مليارات الدولارات.

كما قالت الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي للصحفيين إن الولايات المتحدة كسبت تأييد الاتحاد الأوروبي في صراع القوة الذي تخوضه مع الصين وتريد الاستفادة من هذه القمة لتهدئة العلاقات بين جانبي الأطلسي التي شهدت توترا شديدا خلال عهد دونالد ترامب.

وأضافت تاي "بدلا من محاربة أحد أقرب حلفائنا، نلتقي أخيرا معا في مواجهة تهديد مشترك"، مؤكدة تمديد التهدئة التي تقررت في هذا الملف في مارس/آذار والتي كان يفترض أن تنتهي في يوليو/تموز.

من جهتها، رحبت فرنسا بالاتفاق الجديد بين الطرفين، داعية إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

وتعد بوينغ الأميركية وإيرباص الأوروبية أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم، وتبادل الجانبان الاتهامات بتقديم دعم حكومي غير عادل لشركتيهما، ويتزامن هذا التقدم مع أول جولة أوروبية يقوم بها بايدن منذ توليه مهام منصبه.