3 ملايين عامل مصري يشاركون في إعادة إعمار ليبيا

توقع وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، مشاركة 3 ملايين عامل من بلده في إعادة إعمار ليبيا. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أجراها مساء أمس الأحد، أن السنوات العشر الماضية شهدت عودة 3 ملايين عامل مصري من ليبيا بسبب الاضطرابات الداخلية التي شهدتها الجارة الغربية.

وشدد وزير القوى العاملة على عدم السماح بخروج أي عامل لأي دولة دون ضمانات، مؤكدا على مهارة العمالة المصرية معتبرا إياها الأفضل على مستوى العالم، حسب قوله.

وفي أبريل/نيسان الماضي، زار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، العاصمة الليبية طرابلس برفقة وفد رفيع المستوى يضم 11 وزيرا من حكومته.

وشهد مدبولي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، توقيع 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرات تفاهم بشأن التعاون الفني والتنفيذي في مجال المواصلات والصحة والكهرباء والاتصالات والتدريب التقني والقوى العاملة.

ومن المنتظر أن يزور خلال الأيام المقبلة وزير العمل الليبي، علي العابد، القاهرة، لإجراء مباحثات تخص تنظيم إعادة العمالة المصرية إلى بلده وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم -بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة- الموقعة بين القاهرة وطرابلس، في مارس/آذار الماضي.

وقبل اندلاع الثورة الليبية، في فبراير/شباط 2011، كانت ليبيا من أهم الوجهات للعمالة المصرية المهاجرة.

ووفق الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء (جهة رسمية)، تجاوز إجمالي عدد العاملين المصريين في ليبيا، في عام 2011، مليوني عامل.

ومع الاضطرابات التي شهدتها الجارة الغربية تراجعت أعداد المصريين بها غير أن الوجود المصري لم ينقطع نهائيا رغم ما حمله ذلك من مخاطر مع تدهور الوضع الأمني هناك.

وخلال السنوات الماضية تعرضت العمالة المصرية في ليبيا لعدد من حوادث الاختطاف والتعذيب والقتل، ومن بينها حادث ذبح 21 مصريا -من الأقباط- على يد جماعات متطرفة، في فبراير/شباط 2015.

وتتحدث إحصاءات غير رسمية عن انخفاض أعداد العمال المصريين في ليبيا من مليونين إلى نحو 800 ألف عامل.

وبلغت أرقام التحويلات المالية من العاملين المصريين بالخارج إلى بلدهم 27.1 مليار دولار، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بزيادة 11.9% على أساس سنوي.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن عدد المصريين المغتربين خارج بلدهم يصل لنحو 9.5 ملايين مواطن بينما صرحت وزير الهجرة، نبيلة مكرم، بأن العدد يصل لنحو 13 مليونا.

وكانت القاهرة سارعت إلى استضافة عبدالحميد الدبيبة عقب اختياره على رأس السلطة السياسية الجديدة في ليبيا، في فبراير/شباط الماضي، بعد أن كانت أبرز الداعمين للواء المتقاعد خليفة حفتر، وتلت ذلك بوادر تعاون اقتصادي بين البلدين.