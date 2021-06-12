الاستمرار في الدفع للمالك بانتظام له جملة من الفوائد، من بينها تجنب تراكم الديون وإثبات حسن نيتك

إذا واجهت مشاكل مالية بسبب هذه الأزمة الصحية التي أثرت سلبا على دخلك، فإنه يجدر بك اتخاذ بعض التدابير في أسرع وقت ممكن.

في تقرير نشرته مجلة "فرسيون فمينا" (Version Femina‎) الفرنسية، استعرضت لورانس أوليفير نصائح تساعدك على مواجهة المشاكل المالية وأبرزها دفع الإيجار.

واجه المشكلة

إن الاتصال بالمالك أو من ينوب عنه (وكيل العقارات) لشرح الوضعية الخاصة بك يعد بمثابة قاعدة مطلقة. فينبغي العثور في أسرع وقت على أرضية مشتركة للتفاوض معه، وبناء على ظروفك يمكن تأجيل الدفع أو تخفيض الإيجار أو التنازل عنه.

وعموما، يمكن العمل بهذه النصيحة عند تلقي إنذار بالدفع (مع مهلة لا تتجاوز الشهرين) أو استدعاء من طرف المحكمة.

اقترح خطة على مالك العقار

يتعلق الأمر هنا بإرسال مستند بالبريد المسجل مع إشعار بالاستلام يُعرض على المؤجر شروط تسوية ديونك، ويجب أن تكون الخطة الخاصة بك واقعية وتتناسب مع الميزانية.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت مدينا بمبلغ 1500 دولار، ينبغي الالتزام بدفع مبلغ قدره 75 دولارا لمدة 20 شهرا، تُحول أول دفعة منها إلى المؤجر بعد إصدار أمر الدفع.

الاستمرار في الدفع للمالك بانتظام له جملة من الفوائد من بينها تجنب تراكم الديون (شترستوك)

استمر في الدفع ولو بنسبة قليلة

الاستمرار في الدفع للمالك بانتظام له جملة من الفوائد، من بينها تجنب تراكم الديون وإثبات حسن نيتك إذا تطلب الأمر، ولا ينبغي انتظار استجابة المالك للخطة المعروضة من طرفك لبدء تسديد مدفوعاتك.

لا تجعل نفسك مكان العدالة

في حال وجود خلاف مع المالك بشأن الأشغال غير المكتملة أو إصلاح الضرر أو الطعن في الرسوم، اتصل بالجهات المختصة لمعرفة كيفية التمتع بحقوقك، ولا تنس أن التصرف الخاطئ يمكن أن يؤدي إلى مقاضاتك وإنهاء عقد الإيجار الخاص بك من طرف المؤجر، وطلب إخلاء المسكن.