البث الحي
اقتصاد|يمن

الريال اليمني يتراجع إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار

مواطنون اشتكوا الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع جراء تدهور العملة المحلية (شترستوك)
مواطنون اشتكوا الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع جراء تدهور العملة المحلية (شترستوك)
1/6/2021-|آخر تحديث: 1/6/202109:05 PM (مكة المكرمة)

قال صرافون إن العملة اليمنية تراجعت إلى مستوى قياسي متدن غير مسبوق أمس الاثنين، ليتجاوز سعر صرف الدولار 930 ريالا.

وأوضح هاشم محمد، صراف في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، أن "الدولار الواحد يُباع بين 935 إلى 940 ريالا".

وأضاف محمد -في حديث مع الأناضول- أنه "بسعر صرف اليوم بلغ الريال اليمني أدنى مستوى في تاريخه، ونتوقع استمرار تدهوره ما لم توضع حلول عاجلة"، وتابع "امتنع العديد من الصرافين عن شراء الريال بسبب عدم وفرة العملة الأجنبية".

وشكا مواطنون الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع جراء تدهور العملة المحلية، وقال أحدهم إن الارتفاع الجنوني للأسعار أدى إلى مزيد من تدهور الأحوال المعيشية في البلاد.

وأمس الاثنين تظاهر المئات في تعز (جنوب) احتجاجا على تدهور الأحوال المعيشية، في مشهد بات مألوفا في شوارع المدن اليمنية، مع استمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ومنذ تعويم العملة المحلية في 2017 يعتمد سعر صرف الريال على العرض والطلب في الأسواق، دون تدخل من البنك المركزي اليمني.

ويشهد اليمن حربا منذ 7 سنوات أدت إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، دفعت 80 % من بين نحو 30 مليونا، إجمالي عدد سكان اليمن، للعيش دون خط الفقر البالغ أقل من دولارين للفرد في اليوم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

ماذا تعرف عن أسواق الجيش في السودان؟

(الجزيرة)

أسعار نفط برنت فوق 70 دولارا قبيل اجتماع أوبك بلس

أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي &#34;غرب تكساس الوسيط&#34; تسليم يوليو/تموز زادت 2.16% أو 1.44 دولارا إلى 67.76 دولارا للبرميل (الجزيرة)

منطقة تجارة حرة ورفع المبادلات.. ما آفاق العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وليبيا؟

رجال الأعمال بحثوا فرص الشراكات الثنائية المتاحة (الجزيرة)

49 عاما على استعادة ذهبه الأسود من الشركات الأجنبية.. يوم قرر العراق تأميم نفطه

خزانات النفط الخام في البصرة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

ما سر الرقم 1111 الذي أحاطه يحيى السنوار بالغموض؟

السنوار (وسط) ظهر مرارا بين الجماهير في غزة منذ الحرب الأخيرة رغم نوايا إسرائيل لاغتياله (الأناضول)

بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية.. سوريا إلى أين؟

(الجزيرة)

أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

البحرية الإيرانية: غرق سفينة حربية بعد اندلاع حريق فيها

سفينة حربية إيرانية تشارك في مناورات سابقة في خليج عمان (الأناضول-أرشيف)