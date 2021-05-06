قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) (FAO) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر 11 على التوالي في أبريل/نيسان الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو/أيار 2014، إذ قاد السكر ارتفاعا في جميع المؤشرات الرئيسية.

وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء -الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر- 120.9 نقطة في المتوسط خلال الشهر الماضي مقابل 118.9 نقطة في مارس/آذار المنصرم.

وقالت المنظمة (مقرها روما) في بيان إن التوقعات الجديدة تشير إلى نمو في إنتاج كل من القمح والذرة عالميا الموسم المقبل.