سجلت أسعار الغذاء العالمية أول ارتفاع لها في 2020، بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) (FAO) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر 11 على التوالي في أبريل/نيسان الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو/أيار 2014، إذ قاد السكر ارتفاعا في جميع المؤشرات الرئيسية.
وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء -الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر- 120.9 نقطة في المتوسط خلال الشهر الماضي مقابل 118.9 نقطة في مارس/آذار المنصرم.
وقالت المنظمة (مقرها روما) في بيان إن التوقعات الجديدة تشير إلى نمو في إنتاج كل من القمح والذرة عالميا الموسم المقبل.