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فاو: ارتفاع أسعار الغذاء في أبريل لأعلى مستوى منذ 7 سنوات

أسعار الغذاء حسب فاو ارتفعت للشهر 11 على التوالي (رويترز)
أسعار الغذاء حسب فاو ارتفعت للشهر 11 على التوالي (رويترز)
6/5/2021-|آخر تحديث: 6/5/202104:48 PM (مكة المكرمة)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) (FAO) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر 11 على التوالي في أبريل/نيسان الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو/أيار 2014، إذ قاد السكر ارتفاعا في جميع المؤشرات الرئيسية.

وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء -الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر- 120.9 نقطة في المتوسط خلال الشهر الماضي مقابل 118.9 نقطة في مارس/آذار المنصرم.

وقالت المنظمة (مقرها روما) في بيان إن التوقعات الجديدة تشير إلى نمو في إنتاج كل من القمح والذرة عالميا الموسم المقبل.

المصدر : رويترز

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