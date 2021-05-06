الليرة التركية تهبط قليلا وتوقعات بتثبيت المركزي لأسعار الفائدة

تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف، اليوم الخميس، قبيل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة، وسط توقع أن يبقي على سعرها الرئيسي دون تغيير في مواجهة تضخم آخذ في الارتفاع.

وبلغت الليرة 8.3350 مقابل دولار واحد بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بتراجع طفيف عن سعر التسوية البالغ 8.3150 أمس الأربعاء.

وفقدت العملة أكثر من 10% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما شمل موجة انخفاض حادة أعقبت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي في مارس/آذار الماضي.

وأشارت تقديرات جميع المشاركين البالغ عددهم 18 في استطلاع رأي أجرته رويترز، إلى أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير.