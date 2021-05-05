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عقب حديث عن أسعار الفائدة.. الدولار يبلغ ذروة أسبوعين

ضغط انتعاش الدولار أمس على اليورو الذي نزل مجددا دون مستوى 1.20 دولار اليوم الأربعاء (رويترز)
ضغط انتعاش الدولار أمس على اليورو الذي نزل مجددا دون مستوى 1.20 دولار اليوم الأربعاء (رويترز)
5/5/2021

بلغ الدولار أعلى مستوى له في أسبوعين اليوم الأربعاء مواصلا مكاسبه وسط حديث عن احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية وموجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا قوضا الإقبال على المخاطرة، مما يصبّ في صالح العملة التي تمثل ملاذا آمنا.

وضغط انتعاش الدولار أمس على اليورو الذي نزل مجددا دون مستوى 1.20 دولار اليوم الأربعاء مسجلا أدنى مستوى له مقابل العملة الأميركية في أكثر من أسبوعين.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات- وصولا إلى 91.436 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 19 أبريل/نيسان الماضي.

وجاءت الانتعاشة بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة لمنع الاقتصاد من نمو تضخمي.

ولاحقا، هوّنت يلين من شأن التصريحات، غير أن أبسط إشارة لتشديد السياسة النقدية تؤثر بشدة على الأسواق التي أضحت تعتمد كثيرا على التحفيز النقدي.

وبدا التأثير واضحا على أسهم شركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تكبدت خسائر فادحة خلال الليل، ليهبط مؤشر ناسداك 1.88%.

وكانت التعاملات محدودة في آسيا بسبب عطلة في اليابان والصين، لكن الدولار النيوزيلندي ارتفع أكثر من نصف بالمئة إلى 0.7192 دولار أميركي بعدما جاءت بيانات الوظائف بالبلاد أقوى من التوقعات.

وصعد الدولار الأسترالي أيضا 0.3% إلى 0.7736 دولار. واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 109.29 ينات.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني مرتفعا 0.24% عند 1.3918 دولار قبل يوم من اجتماع بنك إنجلترا الذي يتوقع البعض أن يعلن خلاله تقليص برنامجه الخاص بشراء السندات.

المصدر : رويترز

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