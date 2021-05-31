أشارت معطيات لهيئة الإحصاء التركية إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالأسعار الجارية بلغت 188 مليارا و65 مليون دولار

أظهرت البيانات الرسمية اليوم الاثنين نمو الاقتصاد التركي 7% في الربع الأول من العام، متجاوزا التوقعات في ظل عدم مساس قيود مكافحة الجائحة بمبيعات التجزئة والصادرات والتصنيع.

وقاد الإنتاج الصناعي النمو، والذي تعافى هو وقطاعات رئيسية أخرى على نحو جيد من أشد تداعيات فيروس كورونا العام الماضي.

وكانت معظم القيود قد رُفعت في مارس/آذار الماضي، لكن إغلاقا صارما فُرض في أواخر أبريل/نسان السابق.

وأشارت معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية اليوم الاثنين إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالأسعار الجارية بلغت 188 مليارا و65 مليون دولار، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.7% على أساس سنوي في الربع الأول، في حين توقع استطلاع لوكالة الأناضول نموا الاقتصاد التركي خلال الفترة ذاتها بواقع 6.4%.

ورغم أن تركيا أحد اقتصادات قليلة نمت العام الماضي، فإن المعدل جاء أبطأ من السنوات الأخيرة وأقل كثيرا من توقعات كانت تبلغ 5%.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.5% هذا العام، بحسب نتائج استطلاع رويترز. لكن طفرة حديثة في إصابات كوفيد-19 قد تنال من موسم السياحة مجددا.