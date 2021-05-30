استضافت العاصمة السعودية الرياض قادة صناعة السفر في العالم من القطاعين العام والخاص من خلال قمة تعافي القطاع السياحي التي انعقدت لبحث الحلول المشتركة للنهوض بالقطاع السياحي بعد الأزمات الكبيرة التي حلت به جراء انتشار فيروس كورونا.

وشهدت القمة الإعلان عن تأسيس الصندوق الدولي للسياحة الشاملة، وهو أول صندوق مخصص لدعم النمو السياحي عالميا بالتعاون مع البنك الدولي، كما شهدت الإعلان عن افتتاح منظمة السياحة العالمية لأول مكتب إقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط.

وتتمثل مهمة المكتب الإقليمي للمنظمة في تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات المهمة للقطاع، وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية، والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.

وقد تضمنت قائمة المتحدثين 16 وزيرا للسياحة من كافة أنحاء العالم، إضافة إلى قادة القطاع الخاص في مجالات الطيران والضيافة والرحلات البحرية، فضلا عن الهيئات ذات العلاقة بالقطاع، حيث تبادل المشاركون الخبرات والأفكار والفرص من خلال حلقات النقاش والاجتماعات الثنائية سعيا نحو مستقبل سياحي أكثر استدامة ومرونة.

وفي كلمته أمام القمة دعا وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إلى تعزيز أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص مع دخول السياحة هذه الحقبة الجديدة، مشددا على أن تعافي السياحة يعتمد على 3 مبادئ رئيسية هي الاستدامة والشمولية والتعاون.

الباكر (يسار) يجتمع مع وزير السياحة السعودي (الجزيرة)

مشاركة قطرية

وشارك أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في القمة التي ناقشت أيضا كيفية تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة المتصلة بصناعة السياحة لتمكين القطاع من التعافي.

وتضمنت القمة عقد عدة جلسات ناقشت موضوعين أساسيين هما التعافي والاستدامة، حيث تأثرت صناعة السياحة بشكل كبير بسبب جائحة "كوفيد-19″، خاصة مع تلاشي 60 مليون وظيفة من القطاع عالميا خلال عام 2020.

وعلى هامش فعاليات القمة اجتمع الباكر مع وزير السياحة في المملكة العربية السعودية أحمد الخطيب، والأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائبة وزير السياحة للإستراتيجية والاستثمار، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجال السياحي، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن قمة تعافي القطاع السياحي.

وتأتي مشاركة المجلس الوطني للسياحة في قمة تعافي القطاع السياحي ضمن جهود المجلس في دعم الجهود الدولية للنهوض بقطاع السياحة، والمساعدة على العودة الآمنة لحركة السياحة والسفر عالميا.

وكانت الخطوط الجوية القطرية من أوائل شركات الطيران على مستوى العالم التي قامت بتجربة جواز السفر الصحي الرقمي مع الاتحاد الدولي للنقل "إياتا" (IATA)، والذي يسمح بتحميل وعرض المعلومات الصحية للمسافر من خلال تطبيق خاص يساهم في تطبيق إجراءات أكثر مرونة ويسر للمسافرين حول العالم.