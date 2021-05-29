يكاد يكون شراء بعض المنتجات النادرة بشكل قانوني أمرا محالا، وهو ما أدى إلى ظهور بعض الأعمال التجارية غير المألوفة مثل تهريب عظام النمر أو قرون وحيد القرن، ومؤخرا الصبار.

وفي مقاله -الذي نشرته صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية- قال بيير بوفييه إنه في فبراير/شباط 2020 داهمت الشرطة الإيطالية -بعد تلقي معلومات سرية- منزل أندريا بيومبيتي؛ وهو جامع وبائع صبار معروف في سينيغاليا وهي مدينة إيطالية تقع على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وكانت هذه المداهمة بداية عملية "أتاكاما" -نسبة إلى صحراء أتاكاما الواقعة في تشيلي بأميركا الجنوبية- من أجل تفكيك الاتجار الدولي في الصبار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهدفت عملية مماثلة مُهربا آخر يتخذ من مقاطعة ريميني موقعا لنشاطه.

وخلال مداهمة منزله عثرت الشرطة على حوالي ألف نبتة من جنس "كوبيابوا" و"إريوسيس"، وهي من أنواع الصبار الأصلية التي تنمو في تشيلي وتندرج ضمن الأنواع المحظور تجارتها، وذلك بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية التي تعرف أيضا باتفاقية واشنطن.

ولم تكن تلك المداهمة المرة الأولى التي تطيح فيها الشرطة بالسيد بيومبيتي؛ فخلال مداهمة منزله في عام 2013، صادرت الشرطة الإيطالية شحنة تتكون من 600 نبتة صبار تشيلي؛ لكن هذه القضية لم تصل إلى المحكمة بسبب التأخير في الإجراءات وفترة التقادم.

الشرطة الإيطالية صادرت شحنة تتكون من 600 نبتة صبار تشيلي (غيتي)

الصبار مهدد بالانقراض

في السنوات الأخيرة، أصبح الصبار من الأنواع المهددة بالانقراض. ومع ذلك، لا يكتفي بعض الهواة الأثرياء بزراعة النباتات التي تباع في محلات بيع لوازم الحدائق أو عند المتخصصين.

وتعتبر العديد من أنواع الصبار محلية للغاية وتنمو فقط في منحدرات معينة في المكسيك، أو في البيرو أو داخل ولاية تكساس. وقد بات الصبار أكثر عرضة للانقراض مقارنة بالثدييات والطيور، وهو مدرج على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية.

وحسب ما ورد في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لعام 2015؛ فإن 31% من أنواع الصبار مهددة بالانقراض. ويعزو الصندوق العالمي للطبيعة تراجع أصناف الصبار إلى تدمير مواطنه وصناعة البستنة والاتجار غير المشروع به بشكل عام.

تجاهل التهريب والاتجار غير المشروع

يصعب شراء الأصناف النادرة من الصبار بشكل قانوني، ويكاد يكون هذا الأمر محالا؛ ولهذا السبب تطورت ظاهرة الاتجار غير المشروع التي تشمل أيضا تهريب عظام النمر والعاج وحراشف البنغول وقرون وحيد القرن.

ويتم تجاهل هذه التجارة غير المشروعة إلى حد كبير بسبب "عمى النبات" الذي يعد من أنواع التحيز المعرفي الذي يميل إلى تجاهل الأنواع النباتية. ومع ذلك، لا تنفك الجمارك وخدمات حماية الطبيعة عن الإعلان بانتظام عن نتائج المداهمات والحجز، ولكن ذلك لا يكشف بشكل دقيق عن حجم التهريب. بناء على ذلك، أعلنت الجمارك الفرنسية في سبتمبر/أيلول 2016 عن مصادرة 369 نبتة صبار تنتمي إلى 11 نوعا مختلفا نادرا ومحميا، وقُدرت القيمة الإجمالية للمحجوزات بنحو 80 ألف يورو.

الجمارك الفرنسية أعلنت في 2016 عن مصادرة 369 نبتة صبار تنتمي إلى 11 نوعا مختلفا نادرا ومحميا (الفرنسية)

تكافح مختلف الوكالات الفدرالية الأميركية على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة ضد الاتجار بالبشر والمخدرات، ولا تقتصر مهامها على ذلك فقط؛ ففي يونيو/حزيران من عام 2017 ألقي القبض على سائحين ألمانيين في دنفر، وتحديدا داخل مطار كولورادو، بتهمة محاولة تهريب نوع مهدد بالانقراض من نبات الصبار عند العودة إلى وطنهم. وفي شهر فبراير/شباط من العام الجاري، أعلنت السلطات النيوزيلندية إدانة امرأة متهمة بتهريب النباتات المقاومة للجفاف والصبار المهدد بالانقراض بين نيوزيلندا والصين.

من جانبها، ذكرت مجلة "جيو" (GEO) أن "الصَّبار الصَّغواريّ" مستهدف من قبل المهربين في ولاية أريزونا. وتُحدد قيمة هذا النوع من الصبار من خلال الحجم؛ إذ يبلغ سعر النبتة التي يصل طولها إلى 30 سنتيمترا نحو 165 يورو؛ لكن بما أن هذا النوع من الصبار فيه تفرعات ويأخذ شكل الشمعدانات الشهير، فإن السعر يرتفع وقد يتراوح ثمن النبتة بين 5 آلاف و10 آلاف دولار.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية، فإنه بمجرد تهريب النبتة خارج البلاد، يمكن العثور عليها بسهولة في المتاجر الفاخرة للنباتات في اليابان أو على مواقع التجارة الإلكترونية مثل "إيباي"، أو على مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك.

%31 من أنواع الصبار مهددة بالانقراض (غيتي)

إعادة الصبار إلى تشيلي

تتبعت عملية "أتاكاما" جزءا من مسار الصبار المهرب الذي وجد عند بيومبيتي. ووفقا للمحققين، زار بيومبيتي تشيلي 7 مرات، كانت الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول 2019، وقد التقط خلالها بعض أنواع الصبار من حديقة بان دي أزوكار الوطنية، وأرسل بعدها بعض النباتات إلى اليونان ورومانيا، حيث تكون الخدمات الجمركية أقل تشددا، أو إلى اليابان.

بشكل عام، تقوم السلطات الإيطالية بإتلاف نباتات الصبّار التي يقع مصادرتها باستثناء الأنواع النادرة، حيث يتم الاحتفاظ بها في قسم علم النبات بجامعة ميلانو، ولكن بسبب الاحتياجات الخاصة للنبات؛ يعتبر الإبقاء عليها في إيطاليا بمثابة إتلاف لها؛ لذلك تكفلت الحديقة النباتية في ميلانو والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومحبو النباتات من بالتيمور بتأمين النفقات اللازمة لضمان إعادة الصبار إلى موطنه الأصلي تشيلي. وقد تم إعادة 844 نبتة صبار إلى موطنها الأصلي في أبريل/نيسان العام الجاري، مقابل إتلاف 100 نبتة والاحتفاظ بـ 84 نبتة في ميلانو لإجراء دراسات عليها.