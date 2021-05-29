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اقتصاد|سوريا

بالفيديو.. مزارع شاب ينقل زراعة الفراولة إلى ريف حلب

عمر يوسف - شمال سوريا
29/5/2021-|آخر تحديث: 29/5/202112:51 PM (مكة المكرمة)

نجح الشاب السوري ناصر الأحمد بنقل حرفة زراعة الفراولة من لبنان إلى شمالي سوريا في مناطق المعارضة السورية، معتمدا على خبرته الواسعة في الزراعة.

ويقول الأحمد -من أهالي قرية تركمان بارح بريف حلب- إنه أحب أن ينقل زراعة الفريز (الفراولة) من لبنان إلى سوريا، حيث بدأ بشكل تجريبي بزراعة شتلات صغيرة، مضيفا أن التجربة الأولى كانت ناجحة جدا.

ويشير الأحمد في حديث للجزيرة نت إلى أن زراعة الفراولة تعتمد على البيوت البلاستيكية، وتحتاج إلى تكاليف مالية تشمل السماد العضوي والمياه والمبيدات الحشرية، وتقدر تكلفة 5 بيوت بلاستيكية بما يقارب 15 ألف دولار.

وبحسب المزارع السوري، فإن زراعة 5 بيوت بلاستيكية توفر دخلا جيدا لـ5 عائلات في ريف حلب على مدار أشهر السنة.

المصدر : الجزيرة

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