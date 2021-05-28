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الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا عند 8.6 مقابل الدولار

تراجعت الليرة 16% منذ منتصف مارس/آذار الماضي (رويترز)
تراجعت الليرة 16% منذ منتصف مارس/آذار الماضي (رويترز)
28/5/2021

تراجعت الليرة التركية -اليوم الجمعة- إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بمخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم والتوقعات على المستوى المحلي بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة قريبا، وذلك إلى جانب ظهور مخاوف بشأن انتخابات مبكرة محتملة.

ونزلت العملة -وهي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام- لما يصل إلى 8.6 ليرات مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، كانت عند 8.59 ليرات للدولار الواحد.

وتراجعت الليرة 16% منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ وعيَّن مكانه آخر اشتهر في السابق بانتقاده لرفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

المصدر : رويترز

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