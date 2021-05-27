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اقتصاد|تركيا

أردوغان: نجحنا في إعادة إنتاج النفط من آبار مغلقة

أردوغان: متوسط ​​إنتاج شركة النفط التركية تجاوز 61 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري (رويترز)
أردوغان: متوسط ​​إنتاج شركة النفط التركية تجاوز 61 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري (رويترز)
27/5/2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده نجحت في إنتاج النفط من آبار مغلقة تم ردمها سابقا بحجة أنها لا تحتوي على نفط.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في جزيرة الديمقراطية والحريات قبالة مدينة إسطنبول.

وقال الرئيس التركي "إضافة إلى الآبار الجديدة بدأنا إنتاج النفط من آبار تم ردمها سابقا بحجة أنها لا تحتوي على نفط، واكتشفنا بالفعل نفطا في 3 منها الشهر الماضي".

وأضاف "بعد آخر 3 اكتشافات تجاوز متوسط ​​إنتاج شركة النفط التركية 61 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري".

وأعرب أردوغان عن توقعاته في أن يحقق الاقتصاد التركي انتعاشا مهما العام الحالي.

المصدر : وكالة الأناضول

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